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Из одежды только бусы и цветы: повзрослевшая дочь кумира девочек 90-х порадовала фанатов откровенными снимками

Стефания, дочь некогда популярного певца Дмитрия Маликова, как это свойственно многим детям звезд, часто попадает в различные скандалы. То Стеша анонсирует идею необычного ночного клуба, то экстремально худеет и вызывает лишь желание накормить ее, пишет издание «7 дней».

Однако свежие снимки в Instagram заставили пользователей социальной сети сменить гнев на милость. И это несмотря на то, что фото получились более чем откровенными.

На снимке звезда предстала полностью обнаженной, прикрывшись лишь букетом нежно-розовых цветов. Поклонников этот факт нисколько не смутил. Более того, они оставили массу комментариев к фото.

«Лапочка такая», «Королевишна с розами! Очень нежное фото!», «Красавица!!! Девушка Нежность!!» — отреагировали фолловеры.

Правда, нашлись и те, кто углядел на снимках чрезмерную худобу, отметив, что Стеше совсем не идет быть слишком худощавой.

Издание напоминает, что Стефания делает шаги в модельной карьере (некоторые из них — весьма успешны). Кроме того, девушка получает образование в МГИМО (девушка поступила на факультет журналистики) и всячески старается радовать родителей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дочь другой звезды — Анастасии Заворотнюк Анна занимается своим бизнесом, продавая одежду в московском бутике. На прошлой неделе она показа в сети из своей новой коллекции, чем вселила надежду в поклонников, что дела ее мамы наладились и она идет на поправку.

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