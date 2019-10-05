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Шоу-бизнес

Хороший знак? Дочь больной Анастасии Заворотнюк снова появилась в сети после длительной паузы

5:06 5 октября 2019 115
Анна Заворотнюк
Инф. «ФАКТОВ»

Дочь больной раком известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна последние несколько недель практически не обновляла свою страничку в instagram.

Ранее девушка опубликовала несколько постов, в которых обратилась к журналистам и навязчивым подписчикам с просьбой оставить её в покое.

Но вчера, 4 октября, в микроблоге Анны появилась новая фотография. Она относится к бизнесу Заворотнюк. Девушка запечатлена на снимке в очередном модном «луке».

Как известно, Анна Заворотнюк занимается своим бизнесом, продавая одежду в московском бутике.

И новые фото, судя по всему, предназначены как для вещевого магазина молодой девушки.

В частности, в рамках своей фотосессии Анна примерила несколько нарядов, в том числе красивое красное платье. Также наследница популярной актрисы сфотографировалась в темном платье с пестрыми узорами, а также в светлой шляпе и в черных ботинках.

Напомним, что Анна Заворотнюк предпочитает не общаться с журналистами по поводу состояния здоровья своей мамы и в целом на любые темы. Тем не менее, девушка дала понять, что не намерена опускать руки на фоне трагедии в семье.

К тому же ранее ей предрекли карьерный успех и психологические проблемы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруг борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев решил не отказываться от гастролей на время лечения жены и даже выполнять во время представления опасные трюки.

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