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Пытались "повесить" изнасилование на украинца: в РФ двое парней «пустили по кругу» молодую американку

3:50 7 октября 2019 92
Амерканка
Инф. «ФАКТОВ»

Совершенно жуткий случай произошел в российском городе Санкт-Петербурге: двое мигрантов пустили «по кругу» 21-летнюю студентку из США, которая приехала в Россию по обмену. Об этом передают Яндекс-новости.

Сообщается, что двое парней набросились на девушку, когда она прогуливалась в парке рядом с домом № 3 по Казанской улице, и принудили несчастную к групповому сексу. Это произошло рано утром в субботу, 5 октября.

По информации агентства, американка прибыла в РФ по обмену для обучения в Высшей школе экономики (ВШЭ). Она находилась в РФ менее месяца и только осваивалась в северной столице.

К сожалению, ее пребывание в России оказалось омрачено групповым изнасилованием. После произошедшего иностранку экстренно доставили в Мариинскую больницу с многочисленными травмами.

Прямо на больничной койке гражданку США допросили полицейские. Девушка описала маньяков как «азиатов среднего роста». Впрочем, один из нападавших может быть каким-то образом связан с Южной Америкой. Пострадавшая сообщила, что на подонке была желтая толстовка с надписью «Brazil» на спине.

Сняв отпечатки пальцев, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 27-летний гражданин Украины. Однако американка не опознала его по фотографии. Сейчас расследование страшного преступления продолжается, стражи порядка пытаются выйти на след извергов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Харькове суд избрал меру пресечения 34-летнему насильнику, поглумившемуся над 12-летней школьницей. Слушания проходили в закрытом режиме в Орджоникидзевском районном суде. По решению Фемиды насильника отправили в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.

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