- 04:30 Носил Анастасию на руках: всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
- 03:50 Пытались "повесить" изнасилование на украинца: в РФ двое парней «пустили по кругу» молодую американку
- 03:28 Из одежды только бусы и цветы: повзрослевшая дочь кумира девочек 90-х порадовала фанатов откровенными снимками
- 02:56 Довела до истерики: рассказ премьера Дании о покупке верблюда Али вызвал безудержный хохот у депутатов
- 02:38 Нашел свою смерть на столичном переходе: в Киеве трагически погиб иногородний мужчина
- 01:57 Чтобы Гарри не изменял: в сети объяснили, почему Меган выбрала необычную няню для Арчи
- 01:29 Ужасная жестокость: дети закопали живьем четырех щенков, а затем выкопали их и забили до смерти
- 00:51 Смертельное ДТП под Одессой: погиб мужчина, пострадали младенец и 10-летний ребёнок
- 00:25 Доберутся до пургена и презервативов: в сети высмеяли «освящение» попами Кирилла лекарств
- 00:11 Неожиданный финал седьмого эфира "Танців з зірками"
- 00:06 Международный день врача 2019: поздравления и красивые открытки
- 06.10 23:59 «Барселона» в матче с двумя удалениями разгромила «Севилью»: видео голов
Пытались "повесить" изнасилование на украинца: в РФ двое парней «пустили по кругу» молодую американку
Совершенно жуткий случай произошел в российском городе Санкт-Петербурге: двое мигрантов пустили «по кругу» 21-летнюю студентку из США, которая приехала в Россию по обмену. Об этом передают Яндекс-новости.
Сообщается, что двое парней набросились на девушку, когда она прогуливалась в парке рядом с домом № 3 по Казанской улице, и принудили несчастную к групповому сексу. Это произошло рано утром в субботу, 5 октября.
По информации агентства, американка прибыла в РФ по обмену для обучения в Высшей школе экономики (ВШЭ). Она находилась в РФ менее месяца и только осваивалась в северной столице.
К сожалению, ее пребывание в России оказалось омрачено групповым изнасилованием. После произошедшего иностранку экстренно доставили в Мариинскую больницу с многочисленными травмами.
Прямо на больничной койке гражданку США допросили полицейские. Девушка описала маньяков как «азиатов среднего роста». Впрочем, один из нападавших может быть каким-то образом связан с Южной Америкой. Пострадавшая сообщила, что на подонке была желтая толстовка с надписью «Brazil» на спине.
Сняв отпечатки пальцев, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 27-летний гражданин Украины. Однако американка не опознала его по фотографии. Сейчас расследование страшного преступления продолжается, стражи порядка пытаются выйти на след извергов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре в Харькове суд избрал меру пресечения 34-летнему насильнику, поглумившемуся над 12-летней школьницей. Слушания проходили в закрытом режиме в Орджоникидзевском районном суде. По решению Фемиды насильника отправили в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...