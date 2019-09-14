Изнасилование школьницы в Харькове: выяснились жуткие детали (фото, видео)

Происшествия

В Харькове суд избрал меру пресечения 34-летнему насильнику, поглумившемуся над 12-летней школьницей. Слушания проходили в закрытом режиме в Орджоникидзевском районном суде. По решению Фемиды насильника отправили в СИЗО на 60 дней без определения размера залога.

Насильник в суде

Как сообщают местные СМИ, на суде вскрылись жуткие подробности преступления. Как оказалось, извращенец снимал происходящее на видео.

Опознать же преступника смогла одноклассница пострадавшей школьницы — она увидела его на фото, опубликованных в сети, и обратилась к правоохранителям.

Преступника задержали 12 сентября. Видеодоказательства его поступка обнаружились у него на телефоне.

Кроме того, в полиции утверждают, что в момент насилия злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, что может стать отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Напомним, инцидент произошел 11 сентября. Девочка возвращалась со школы и насильник подошел к ней на улице, ударил, затащил в лесополосу и изнасиловал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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