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Украинцы требуют пересчитать пенсии, изменив коэффициент страхового стажа
Граждане Украины хотят, чтобы соответствующие органы пересчитали пенсии. В частности, «вернуть коэффициент страхового стажа 1,35% и пересчитать пенсии пенсионеров, которым уменьшили этот коэффициент к 1%».
Об этом идет речь в новой петиции, которая была опубликована на сайте президента, пишет РБК-Украина.
Автор петиции объясняет, что «вследствие реформы пенсионеры потеряли часть своей пенсии так как при пересчете всем пенсионерам уменьшили страховой стаж с 1,35% до 1%… Никто не имеет права уменьшать и урезать уже начисленные пенсии, так как во время начисления пенсии коэффициент страхового стажа уже был в размере 1,35%», — сказано в петиции.
По мнению автора петиции, уменьшение процента стало прямым нарушением Конституции и конституционных прав граждан и требует «восстановить справедливость».
При этом всех «неравнодушных пенсионеров», которые «пострадали от произвола правительства», просят подписать петицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что верификация выплат получателям денежной помощи от государства пока еще не вступила в активную фазу, уже сейчас некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что их заставляют возвращать государству «лишние» выплаты.
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