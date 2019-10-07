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Путин перебрасывает эшелоны военной техники к границе с Украиной: в сеть попало свежее видео

7:46 7 октября 2019 18
техника
Инф. «ФАКТОВ»

В России снова ведется масштабная переброска военной техники в направлении украинской границы. Перемещение тентованных камуфлированных грузовиков, автоцистерн, бронированной техники засняли случайные свидетели в Воронежской области.

Состав с техникой могли наблюдать водители, стоявшие на железнодорожном переезде в районе станции «Поворино» 3 октября.

карта

Эта ветка ведет к железнодорожному узлу «Валуйки» в Белгородской области (15 км до границы с Украиной), а оттуда — непосредственно к границе, к погранпереходу Валуйки — Тополи.

карта

Напомним, в ночь на 4 октября в Ростовской области было заснято на видео перемещение военной колонны с УАЗами, КрАЗами, КамАЗами, ГАЗ-66. Автор видео сначала опубликовал ролик у себя на Youtube-канале, но потом по совету друзей удалил видео, чтобы не быть обвиненным в разглашении секретных сведений.

Также переброску военной техники наблюдали на Крымском мосту: через переправу везли боевые самолеты и вертолеты.

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