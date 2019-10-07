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Перейти от консультаций к переговорам: в Украине озвучили совет Зеленскому по поводу Донбасса
Украине, обсуждая будущее Донбасса, пора переходить от консультаций к переговорам. Это касается как встреч в Нормандском формате, так и совещаний в Минске. Полноценными переговорами встречи станут, когда участники получат полномочия подписывать договора. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал руководитель стратегической группы SOFIA, известный политолог и философ Андрей Ермолаев.
«Нормандский формат до сегодняшнего дня — это лишь консультации и господство так называемой тайной дипломатии… Формат будет эффективен тогда, когда эти консультации станут переговорами с императивным документом (меморандумом, договором, манифестом — да чем угодно), причем все положения будут обязательны для исполнения», — считает Ермолаев.
Аналогично Ермолаев советует поступить с минскими встречами. Их также необходимо переводить из формата консультаций к собственно переговорам.
«Представители сторон должны обрести право подписывать многосторонние и двухсторонние договоры и соглашения (а не протоколы, как сейчас). Потом вполне логичны переговоры Украины с Россией напрямую в присутствии ОБСЕ», — считает политолог.
Также, по мнению Ермолаева, Украине нужен еще один переговорный формат, чтобы обсудить, как воплощать в жизнь договоренности на оккупированной территории Донбасса. «Нужен еще один формат, без которого практические действия невозможны. В свое время я назвал такой формат „мариупольским“, то есть региональным», — объяснил Ермолаев.
Напомним, ранее Россия выдвинула жесткие требования к Украине ради встречи в «Нормандском формате». Путин требует от Зеленского отвода войск в Петровском и Золотом и закрепления в украинском законодательстве «формулы Штайнмайера» в ее российской трактовке.
Чего боится новая украинская власть и почему обществу после выборов нужна «терапия», читайте в интервью Ермолаева «ФАКТАМ» «Соратники Зеленского до сих пор путают постановку „95 квартала“ с национальной политикой».
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