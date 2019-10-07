Одесситы призывают продолжить поиски членов экипажа Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантике

Происшествия

Одесситы инициировали сбор подписей под петицией за продолжение поисков пропавших без вести наших соотечественников — членов экипажа буксира Bourbon Rhode, потерпевшего крушение в Атлантике. Напомним, связь с судном исчезла 26 сентября. На тот момент оно находилось на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники, заморского департамента Франции.

Инициаторы сбора подписей отмечают, что Bourbon Rhode попал в самый эпицентр пятибалльного урагана «Лоренцо». На борту судна было 14 членов экипажа, 10 из которых — граждане Украины.

«В ходе спасательной операции был обнаружен плот с тремя выжившими членами экипажа, позже обнаружены 4 тела утонувших моряков…

По неофициальной информации, которую предоставили выжившие, кроме них, еще 7 членам экипажа удалось сесть на спасательные плоты и покинуть тонущее судно. 7 моряков, вероятно, находятся на спасательном плоту, или нескольких плотах. Они уставшие, раненые, с ограниченным запасом воды и еды посреди Атлантики!

4 октября компания судовладелец Bourbon Offshore объявила о прекращении поисково-спасательной операции. Они бросили своих сотрудников и наших сограждан на верную гибель посреди океана!" — говорится в тексте петиции.

Инициаторы обращаются с вопросом к Владимиру Зеленскому, Андрею Богдану, Министерству иностранных дел Украины, Николаю Чечоткину, ВМС України, также нардепам-одесситам от «Слуги народа»: Goreniuk Oleksandr, Алексею Леонову (Alexey Leonov), Игорю Васильковскому, Andriy Kostin, Сергею Колебошину с вопросом: почему наше государство не оказывает никакой помощи и не участвует в поисково-спасательной операции своих граждан???

«Все участие официальных лиц ограничилось перепостами новостей в Twitter… Спасите моряков, верните их домой, их ждут матери, жены и дети!!! Дорога каждая минута!»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французские спасатели сняли с затонувшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode трех членов экипажа, среди которых двое граждан Украины. Позже стали известны имена всех украинцев — членов экипажа затонувшего буксира.

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