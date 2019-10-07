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Британский актер и футболист Винни Джонс, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Угнать за 60 секунд, «Люди Икс: Последняя битва», известен своим экранным имиджем крутого парня. Однако в интервью изданию The Mirror 54-летний Джонс не стыдился плакать, вспоминая свою обожаемую жену Таню, которая умерла 6 июля этого года в возрасте 53 лет после шестилетней борьбы с раком.

Винни признался, что постоянно носит с собой ее последнее любовное письмо, которое она спрятала в своем дневнике и которое он нашел после ее смерти. В нем написано: «Моему любимому Вину. Что-то замечательное происходит со мной каждый день — то, что я тобой. Ты мой утренний солнечный свет с того самого момента, когда я просыпаюсь. Со всей моей любовью, Таня».

А на обложке открытки была надпись: «Всегда верь в то, что вот-вот случится что-то чудесное».

«У меня что-то надломилось внутри, когда я это прочитал, потому, что я любил ее точно также», — рассказал Джонс.

Актер также сказал, что считает дни до того момента, когда сможет воссоединиться со своей обожаемой женой на небе. И что уже купил участок на кладбище рядом с ее могилой — чтобы их прах был похоронен рядом. Со дня смерти Тани он плачет каждую ночь. Винни также сказал, что больше уже никогда не сможет полюбить кого-то другого.

Он вспоминал, с каким достоинством она держалась в свои последние дни жизни. Когда она умирала, он держал ее в объятиях и шептал слова любви.

Таня умерла от меланомы — агрессивного рака кожи. Такой же диагноз был поставлен в 2013 году и самому Винни, однако ему, в отличие от супруги, удалось победить недуг.

Таня и Винни были женаты в течение 25 лет. Ранее Таня была замужем за футболистом Стивом Терри, от которого у нее есть дочь Кейли. У Джонса есть сын Аарон от отношений с Миленой Эллистон.

.@VinnieJones65 has spoken for the first time about losing his wife — and it's utterly heartbreaking. RIP Tanya.



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