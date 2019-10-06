Умерла известная украинская актриса театра и кино

Шоу-бизнес

5 октября на 34 году из жизни ушла украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Об этом сообщили в Facebook многочисленные друзья и коллеги актрисы.

«Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в Храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха, и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет», — вспомнила первую встречу с Куклиной украинская актриса и телеведущая Римма Зюбина.

Причины смерти Марины Куклиной пока не разглашаются. Известно, что весной коллеги и друзья призвали оказать помощь актрисе. Очевидно, она болела.

Марина Юрьевна Куклина (Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

С 2007 года — актриса Киевского театра на Липках, среди ее работ: «Полианна» — Поллианна (режиссер В. Гирич), «Приведение замка Кентервиль» — Вирджиния (режиссер А. Артименьев). С 2009 года снималась в кино.

С 2009 года снимается в кино, дебютировав в сериалах «По закону» (Елена Немцова) и «Возвращение Мухтара-5» (Людмила). Свою первую главную роль сыграла в 2017 году в мелодраматическом сериале «Кафе на Садовой» режиссёра Кристины Сиволап.

Также Куклина снималась в сериалах «Пес», «Анна Герман», «Женский доктор». Всего у нее 49 ролей в кино и телесериалах.

Актриса была замужем. Ее муж — украинский режиссер Андрей Май. У пары есть сын.

Как писали «ФАКТЫ», недавно скончалась популярная российская актриса Людмила Мальцева, которая сыграла почти в 40 фильмах и сериалах. Последней ролью Мальцевой стала секретарша мэра в комедийном сериале «Домашний арест».

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