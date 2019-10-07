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Рука Москвы? В акциях против ПЦУ в Киеве нашли "российский след"
Акции против Православной церкви Украины и за восстановление киевского патриархата были организованы людьми, тесно связанными с Россией. Москва обеспечила и финансовые вливания на «проекты» по расколу украинского православия. Это выяснили журналисты, выясняя заказчиков и организаторов акций против ПЦУ в Киеве.
«Где-то месяца три назад люди из России вышли на украинские пиарные компании. Предложили очень большие деньги за то, что будет критиковаться Православная церковь Украины… Российские деньги зашли. Они отрабатываются», — рассказал в эфире ТСН религиевед Юрий Черноморец.
Митинги в Киеве против ПЦУ и в поддержку Киевского патриархата были организованы в столице в августе и в сентябре. Участники акции стояли с плакатами на русском языке, не вполне понимали цели собрания, а потом еще и устроили скандал из-за невыплаты обещанных 100 гривен.
Организатором августовской акции была Наталия Миролюб, в свое время участвовавшая в международном движении «Мы любим Россию». В сентябре организатором митинга стал бывший пастор церкви Сандея Аделаджи, комендант «Антимайдана» и один из активных участников проекта «Новороссия» Александр Зинченко. Замечен российский след и при выборе юристов. В судах против ПЦУ представлять интересы Филарета вызвалась компания, связанная с российской бизнес-группой «ВС Энерджи», за которой стоят высокопоставленные чиновники Кремля — Александр Бабаков и Евгений Гинер.
«Не удалось расколоть во время объединительного собора, так цепляются… за Филарета, чтобы показать всему миру, что есть какой-то полноценный раскол… Всему миру понятно, что это выгодно и на руку Москве и только Москве, что вслепую патриарх Филарет используется… И то, что это не очевидно ему самому, это очень большая трагедия», — подытожил религиовед.
Напомним, киевская патриархия признана прекратившей существование после присоединения к киевской митрополии Православной церкви Украины. Но в июне во Владимирском соборе сторонники Филарета приняли решение отказаться от ПЦУ и восстановить церковь киевского патриархата.
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