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Ушлые мошенницы обманули продавщицу в киевском ТЦ на 2500 гривен: в сеть попало видео аферы

11:20 7 октября 2019 523
Афера была с купюрами по 500 грн
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в ТРЦ SkyMall мошенницы обманули продавщицу на 2500 грн. Ранее сообщалось, как не стать жертвой крупных аферах, которые проворачивают предприимчивые злоумышленники. О происшествии в торгово-развлекательном центре информирует группа «Киев Оперативный» в Facebook.

Видеокамера зафиксировала четырех женщин неславянской внешности, которые совершали покупки в ТРЦ SkyMall. С помощью нехитрого трюка им удалось обмануть продавщицу на значительную сумму. Женщины заламывали купюры номиналом 500 грн, создавая эффект большего количества денег.

Ранее сообщалось, что спецподразделение КОРД участвовало в операции по задержанию членов межрегиональной организованной преступной группировки. Преступники обменивали пенсионерам настоящие купюры по 500 грн на сувенирные. Общая сумма, на которую были обмануты доверчивые старики — более 600 тысяч гривен.

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