«За оформление онлайн-кредита, который так не получила, я отдала мошенникам 63 тысячи гривен»

Происшествия

Мошенникам удалось провернуть аферы с кредитами на несколько миллионов долларов. Группировка действовала минимум два года и, как рассказали в СБУ, каждый месяц преступники получали почти 500 тысяч гривен! Их жертвами становились люди со всей Украины. Каждому из потерпевших срочно нужна была крупная сумма денег. Одному на лечение, другому — чтобы отдать долги. Большинство жертв этой аферы сначала пытались взять кредиты в банках, но получили отказ. И обращались в конторы, где обещали дать так называемые быстрые займы, или онлайн-кредиты. Здесь не требовалось ни залогового имущества, ни справки о доходах. Оформляя онлайн-заявку на такой заем, люди даже не подозревали, что денег не получат, и более того — сами отдадут кредитной организации немалые суммы. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о «двухэтажной» афере с быстрыми кредитами, а также рассказывали, как не стать жертвой мошенников при покупке авто.

«Роман позвонил и сказал, что кредитор может дать мне не 220, а 300 тысяч гривен. И что поручителю я должна заплатить 30 тысяч гривен»

— Оперативные спецслужбы установили, что участники группировки предлагали людям денежные займы через специально созданные вебплатформы, — рассказали в пресс-службе СБУ. — Но людям говорили, что для того, чтобы получить кредит, они предварительно должны перечислить на определенные банковские счета деньги — за так называемые проверочные и посреднические действия (оплату налога, аванс за услуги юристов и бухгалтеров и так далее). Люди перечисляли деньги, но кредиты им так никто и не давал. От мошеннических действий пострадали тяжелобольные люди, в том числе и онкобольные, нуждавшиеся в дорогостоящем лечении.

Были случаи, когда человек оставлял заявку, заполнял онлайн-анкету, но, узнав о необходимости перечислять деньги, отказывался от такого кредита. Но преступники уже не хотели отпускать клиента. Сначала пытались уговорить, а если не помогало, прибегали к угрозам и шантажу.

— Начиналось психологическое давление, — говорят в пресс-службе СБУ. — Звучали угрозы, мол, если человек откажется, то его внесут в черный список ненадежных заемщиков. По предварительным данным, каждый месяц злоумышленники получали от своей незаконной деятельности почти 500 тысяч гривен.

Оформляя онлайн-заявку на заем, люди не подозревали, что денег не получат

Львовянке Ирине (имя изменено) понадобился кредит в феврале 2019 года. Речь шла о 220 тысячах гривен. Женщине нужно было срочно отдать деньги, которые она брала взаймы для покупки квартиры. В банке выдать такую сумму отказались, так как Ирина не имела справки о доходах и не могла подтвердить свою платежеспособность.

— Изучая предложения частных займов, я попала на сайт infozaem.com, — рассказывает Ирина. — Оставила там свои данные, указав, что мне нужны деньги под проценты. Перезвонил мужчина, представившийся Романом Шевченко. Сказал, что он брокер, совладелец сайта, на котором я оставляла заявку. Пообещал подыскать для меня кредитора, который даст нужную сумму на определенный срок. Попросил отправить ему мои паспортные данные для проверки кредитной истории. Вскоре сообщил, что кредитор нашелся. Дескать, владелец одной автозаправки готов предоставить 220 тысяч гривен под 15 процентов годовых. При этом деньги я могу возвращать не ежемесячно, а раз в квартал. Я согласилась, и Роман сказал, что будет готовить документы.

На следующий день он позвонил и спросил, есть ли у меня справка о доходах на сумму не меньше 19 тысяч гривен в месяц. Я ответила, что нет (иначе взяла бы кредит в банке). Роман сказал, что в таком случае придется сделать альтернативный документ. Например, банковскую гарантию: чтобы кредитор был уверен, что я смогу возвращать заем. Но за изготовление такого документа придется заплатить пять тысяч гривен. Роман тут же прислал номер карты, на которую я должна была перечислить деньги. Я это сделала, и через два часа мужчина отчитался, что документ готов и выслан кредитору.

Через полчаса Роман попросил дать ему номера телефонов десяти человек, которые могли бы подтвердить, что знают меня. При этом три номера должны были быть стационарными. Я дала телефоны. Но Роман заявил, что эти номера не подходят — дескать, стационарные должны быть киевскими. Предложил купить такие номера. Цена вопроса — еще 5100 гривен.

Ирина заплатила и за это. Через несколько дней Роман сообщил ей, что людям, телефоны которых она купила, действительно звонили представители кредитора.

— Он сказал, что «контактные лица» подтвердили мою личность, — продолжает Ирина. — Потом заявил, что мне нужен поручитель. «Я уже вам его нашел, — сказал Роман. — Это киевлянин, владелец одного предприятия. В качестве вознаграждения — 10 процентов от суммы кредита».

Затем Роман снова позвонил и cообщил, что кредитор может дать мне не 220, а 300 тысяч гривен. Дескать, какой-то частный предприниматель передумал брать у него заем, поэтому появились свободные деньги. Условия такие же: 15 процентов годовых, погашать раз в квартал. Это было даже лучше. Но теперь получалось, что поручителю я должна была заплатить уже не 22, а 30 тысяч гривен.

У меня не было такой суммы. Роман торопил. Говорил, что лучше у кого-то одолжить и получить кредит «уже завтра». В результате я, одолжив деньги у знакомых, смогла перевести еще чуть больше 20 тысяч гривен. Договорились, что остальное отдам позже, когда получу кредит.

1 марта мы с кредитором должны были встретиться у нотариуса. Но утром опять позвонил Роман и сказал, что я еще должна оформить страхование займа. Я предложила свою страховую компанию, но Роман заявил, что страховщика выбирает адвокат кредитора, и ему тоже нужно будет заплатить десять процентов от суммы кредита. То есть еще 30 тысяч.

В тот же день Ирина отправила 18 тысяч гривен. Недостающую сумму перечислила ее подруга.

— Визит к нотариусу перенесли на следующий день, — говорит Ирина. — 2 марта Роман позвонил и сказал: «Вам уже перечисляют деньги. Но с 300 тысяч гривен будет списана комиссия, и нотариус не может оформить договор, потому что вам на карту поступит другая сумма. Нужно, чтобы вы сейчас оплатили эту комиссию. Пришлите 14 тысяч гривен».

Я сказала, что денег больше нет. Роман настаивал, что если я все же хочу довести дело до конца, то должна где-то найти еще 14 тысяч. «Вы получите кредит и тут же рассчитаетесь со всеми долгами, — говорил Роман. — А деньги будут уже сегодня». Пришлось снова просить друзей помочь. Выходит, еще не получив кредит, я в общей сложности перечислила этому Роману больше 63 тысяч гривен! Перечислив деньги, поехала к тому самому нотариусу. И обнаружила, что его офис закрыт. Роман заверил: нотариус «уже подъезжает». Но никто так и не приехал. А Роман позвонил и заявил, что якобы недополучил от меня 4100 гривен. Попросил срочно их переслать. Я отказалась. Наконец начала понимать, что на самом деле произошло…

Даже когда Ирина обратилась в полицию, Роман (имя оказалось ненастоящим) продолжал звонить ей и требовать деньги.

«Видимо, у мошенников был доступ к базам данных каких-то банков, ведь они в подробностях рассказали обо всех моих кредитах»

В похожей ситуации оказалась и жительница Днепра Светлана. Она попала на этих же мошенников на другом сайте — recredit.biz.ua. Женщине нужно было взять в кредит крупную сумму, чтобы погасить имеющиеся задолженности.

— Накопилось много микрозаймов и потребительских кредитов, — рассказывает «ФАКТАМ» Светлана. — Я хотела взять в кредит 220—230 тысяч гривен и погасить все долги. Затем постепенно планировала отдавать кредит. Вот только в банках мне отказывали давать деньги. После того как я заполнила анкету на сайте recredit.biz.ua, позвонил некий Ярослав Владимирович. Сказал, что он — кредитный донор, который готов взять для меня кредит в банке на свое имя. Естественно, не бесплатно. Себе он хотел десять процентов от суммы кредита. Рассказал, что у него хорошая кредитная история, что он сам воспитывает двоих детей, а кредитное донорство — его заработок. Я согласилась, отправила копии своих документов. Вскоре мне пришло извещение о том, что какой-то львовский банк интересовался моей кредитной историей. Позже Ярослав Владимирович сообщил, что именно в этом банке он будет брать для меня кредит. Звонил и другой человек, представившийся менеджером с сайта recredit.biz.ua. Он рассказал обо всех моих кредитах, назвал суммы и даже номера телефонов, которые я указывала в банках. Продиктовал даже городской номер, который я указывала один раз в жизни, оформляя карточку «ПриватБанка».

ока задержаны трое мошенников

Чуть позже у Светланы начали выманивать деньги — точно так же, как и в случае с Ириной.

— Только поводы были другие, — говорит Светлана. — Например, кредитный донор сказал, что кредит берет он, но поручителем должна быть я. А с моей кредитной историей не факт, что это возможно. «Но выход есть, — сказал Ярослав Владимирович. — Мы можем сделать так, что в момент, когда я буду брать кредит, определенные помехи не дадут менеджеру банка возможности проверить вашу историю». Сказал, что за это я должна заплатить 4600 гривен. Как только я перечислю деньги, донор пойдет в банк и оформит кредит. Прислал мне номер банковской карточки, оформленной на некого Никиту Степаненко. На вопрос, кто это, ответил, что это не важно, но деньги нужно перевести именно сюда.

— Вы перевели?

— Не сразу. Сомневалась. И Ярослав Владимирович стал меня уговаривать. Уверял, что давно работает с этим Степаненко и мне не о чем беспокоиться. Потом служба безопасности recredit.biz.ua прислала мне скриншот паспорта этого Ярослава. В конце концов я перевела деньги. Это было в субботу. В воскресенье Ярослав еще был на связи, подтверждал, что деньги получили, и в понедельник в 10:00 должен был идти в банк. Но этого не произошло. В понедельник он отключил все телефоны. Тогда я поняла, что это были аферисты. Видимо, у мошенников был доступ к базам данных каких-то банков, ведь они в подробностях рассказали мне обо всех моих кредитах.

Позже я узнала, что таких, как я, — сотни. Многие перечисляли мошенникам очень большие суммы. Аферисты цинично наживались на больных людях, которым требовались деньги на операцию или дорогостоящее лечение. Не имея возможности взять кредит в банке, люди искали варианты. Знаю женщину, которая платила им несколько месяцев в надежде получить заем.

«Привлечь столько жертв преступникам удалось благодаря тому, что у них был не один сайт, а сразу несколько»

— Преступники разыгрывали перед жертвами целые спектакли, — рассказал «ФАКТАМ» юрист и правозащитник Богдан Хаустов, который помогает десяткам пострадавших в этом деле. — Пользуясь информацией из реестров, они подробно рассказывали людям об их нынешних кредитах. Иногда якобы привлекали к разговору представителей Нацбанка и Государственной фискальной службы. Все для того, чтобы убедить потенциальную жертву, что она имеет дело с серьезной организацией. Первые жалобы на этих мошенников стали поступать еще два года назад. По подсчетам СБУ, каждый месяц аферисты «зарабатывали» около 500 тысяч гривен.

Группировка действовала минимум два года

По словам Богдана Хаустова, привлечь столько жертв преступникам удалось еще и благодаря тому, что у них был не один сайт, а сразу несколько.

— Это сайты fin-pro.com.ua, recredit.biz.ua, credit-donor.com.ua, cashoan.org.ua, — говорит Богдан Хаустов. — Кроме того, мошенники регулярно делали sms и email-рассылки. Телефоны людей, которым отправляли информацию, брали в реестрах банков и бюро кредитных историй. Жертвами аферистов в основном становились должники банков и кредитных компаний, тяжелобольные или финансово неграмотные люди. Схема была отработана до мелочей: жертву уверяли в существовании так называемого кредитного донора с хорошей банковской историей или находили частных инвесторов, якобы готовых давать займы под проценты. Но потом выяснялось, что человек должен заранее оплатить какие-то услуги, будь то изготовление какой-то справки или «очищение» кредитной истории. Одним взносом дело не ограничивалось — мошенники «доили» жертву до тех пор, пока у той уже не оставалось ни копейки.

Пока задержаны трое мошенников. Они находятся под стражей, им вменяют мошенничество в особо крупных размерах.

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