Меняли настоящие деньги на сувенирные купюры: полиция задержала банду наглых мошенников (фото)

Происшествия

Сотрудники уголовного розыска Полтавского и Сумского областных управлений полиции при поддержке спецподразделения КОРД провели совместную операцию по задержанию членов межрегиональной организованной преступной группировки, которая на протяжении почти целого года «проводила денежную реформу» на территории нескольких соседних областей.

По информации начальника отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрия Сулаева, группировка состояла из шести человек. Часть из них была задержана в Сумской области, а часть — в Полтаве.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в распоряжении злоумышленников имелось шесть иномарок различных моделей, что позволяло им запутывать следы. На них они выезжали в села Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, присматривали дома пенсионеров на малолюдных улицах и представлялись хозяевам сотрудниками социальных органов либо Пенсионного фонда. В ходе «разъяснительных бесед» со стариками о денежной реформе предлагали обменять старые банкноты на новые. Забирая настоящие деньги, мошенники передавали пенсионерам «сувенирные» номиналом по 500 гривен. Таким образом, им удалось выманить у доверчивых граждан, по предварительным данным, свыше 600 тысяч гривен. Больше всего — 24 человека — пострадало на Сумщине. У них задержанные в общей сложности отобрали полмиллиона гривен.

Всего же правоохранители зафиксировали 31 факт мошенничества со стороны членов преступной группировки. Кроме того, они совершили три разбойные нападения в Сумской, Полтавской и Черниговской областях. Один из задержанных находился в розыске за совершение тяжких преступлений на территории Черниговщины.

В ходе санкционированных обысков у членов группировки были изъяты сувенирные купюры, поддельные документы, различные носители информации. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальным объявлено подозрение в совершении мошенничества и разбойных нападений. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

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