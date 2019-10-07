Убит вражеской пулей: появилось фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 6 октября

Украина

В 28-й бригаде ВСУ опубликовали фото бойца, погибшего при обстреле 6 октября. 41-летний старший солдат Иван Дейкун погиб в районе Красногоровки на Донбассе. Военнослужащий был родом из Южноукраинска Николаевской области.

Обстрел по позициям украинских войск велся из стрелкового оружия. Военнослужащий получил смертельное ранение в область груди.

«У Ивана осталась жена и шестнадцатилетний сын. Мы приносим свои искренние соболезнования семье погибшего. Не простим. Не забудем», — говорится в заявлении бригады.

Напомним, 6 октября российско-оккупационные войска вновь активно обстреливали украинские позиции на линии разграничения. В том числе был зафиксирован обстрел участка в районе населенного пункта Золотое, откуда 7 октября предполагалось отводить украинских военных и технику.

Фото varta1.com.ua, 28 омбр/Facebook

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