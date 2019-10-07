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А как же Киселев и Симоньян? Россиянок оштрафовали за публикацию фейковых новостей в группах WhatsApp
В конце сентября суд в Амурской области Российской Федерации оштрафовал двух местных жительниц Татьяну Тоушкину и Елену Селезневу за распространение фейковых новостей. При этом пропагандисты Кремля выдают в СМИ фейки практически каждый день, но не несут за это никакой ответственности. О происшествии сообщило «МБХ медиа».
Татьяну Тоушкину и Елену Селезневу осудили за публикацию в двух группах WhatsApp информации по уровню цианида в почве в Селемджинском районе региона. Они написали, что показатели превышают норму на 200−300%. На следствии обе женщины отметили, что увидели такие записи в другой группе и признали вину.
В материалах дела Елены Селезневой указано, что ее причастность к распространению недостоверной информации установлена сотрудниками ФСБ.
Ранее сообщалось, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев рассказал, как Россия быстро захватит Украину.
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