- 12:17 В Украину вернется тепло: синоптик рассказала о погоде на этой неделе
- 12:17 Восьмилетняя девочка разрыдалась от счастья, узнав, что ее отец излечился от рака: эмоции ребенка взорвали сеть
- 12:13 Премию Teacher Prize в 100 тысяч гривен получил учитель химии с Черниговщины от Zagoriy Foundation
- 11:58 Изолирован от реальности: в Украине указали на серьезную проблему Зеленского
- 11:54 Когда лучше объясняться в любви и красить волосы: лунный календарь на неделю 7—13 октября
- 11:47 А как же Киселев и Симоньян? Россиянок оштрафовали за публикацию фейковых новостей в группах WhatsApp
- 11:34 Убит вражеской пулей: появилось фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе 6 октября
- 11:31 Драгоценные мгновенья: Дмитрий Монатик в туре показал подросших сыновей
- 11:23 Скорпиона ждет заманчивое предложение, а Весы — рывок в карьере: гороскоп на неделю
- 11:20 Ушлые мошенницы обманули продавщицу в киевском ТЦ на 2500 гривен: в сеть попало видео аферы
- 11:13 Детеныш коалы оседлал собаку, перепутав ее с мамой: пес от этого в восторг не пришел
- 11:11 "Возьмите нас": Путина-грибника высмеяли смешной карикатурой
"Очистят от фашистской нечисти": Соловьев рассказал, как Путин захватит Украину без единого выстрела
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Из объяснений Соловьева становится понятно, что под видом возвращения Донбасса Кремль добивается развала всей Украины.
«Проект „Новороссия“ не закончился, он только начинается», — заявил Соловьев. По его словам, Донецк и Луганск, получив особый статус в составе Украины, станут примером для других регионов, и сепаратистские настроения получат мощный стимул. Украина больше не сможет быть неподконтрольной России.
«Очистят Украину от фашистской нечисти… Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр… В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов», — объяснил планы Кремля пропагандист.
Напомним, план, озвученный Соловьевым, очень похож на те сценарии, о которых в свое время предостерегали Украину политологи. «Возвращенный» Украине Донбасс на российских условиях называли бомбой быстрого действия и раковой опухолью, запускающей цепную реакцию.
В Кремле подписание Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу назвали «серьезным успехом» России.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...