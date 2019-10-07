Мир

"Очистят от фашистской нечисти": Соловьев рассказал, как Путин захватит Украину без единого выстрела

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев проговорился, зачем Россия так настойчиво требует от Украины выполнять «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Из объяснений Соловьева становится понятно, что под видом возвращения Донбасса Кремль добивается развала всей Украины.

«Проект „Новороссия“ не закончился, он только начинается», — заявил Соловьев. По его словам, Донецк и Луганск, получив особый статус в составе Украины, станут примером для других регионов, и сепаратистские настроения получат мощный стимул. Украина больше не сможет быть неподконтрольной России.

«Очистят Украину от фашистской нечисти… Поднимут голову Харьков, Одесса, Днепр… В кратчайший срок не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. И без единого выстрела. За счет дипломатии и партизанских отрядов», — объяснил планы Кремля пропагандист.

Напомним, план, озвученный Соловьевым, очень похож на те сценарии, о которых в свое время предостерегали Украину политологи. «Возвращенный» Украине Донбасс на российских условиях называли бомбой быстрого действия и раковой опухолью, запускающей цепную реакцию.

В Кремле подписание Украиной «формулы Штайнмайера» по Донбассу назвали «серьезным успехом» России.

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