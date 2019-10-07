Мир

Сеть умилило видео, на котором восьмилетняя девочка Мэйси Дикинсон, проживающая вместе с семьей в британском городе Моркам, приходит домой из школы и неожиданно узнает, что ее отец излечился от рака.

Мать сказала Мэйси, что ее отец Крис, который, как она считала все еще находится в больнице, прислал ей сообщение в Snapchat и ждет ответа. Девочка проверила свой телефон и увидела селфи папы, которое тот сделал, лежа на диване у них в гостиной, досрочно выписавшись из лечебного заведения.

Шокированная, она бежит к отцу, а тот записывает на видео момент, когда она входит к нему в комнату. Девочка от счастья не может сдержать слез.

Как пишет Daily Mail, Мэйси — младшая из троих детей 43-летнего Криса, у которого шесть лет назад диагностировали рак мочевого пузыря. В конце концов, после длительного лечения, он решился на радикальную операцию, в ходе которого хирурги удалили ему мочевой пузырь и простату. Британец говорит, что испытывает сильную боль после операции, но по крайней мере теперь его дети «могут просыпаться каждое утро, зная, что их отец будет жить».

«Мэйси в течение шести лет наблюдала, как я веду борьбу с раком. Это повлияло и на нее тоже, оказав травматичный эффект», — рассказал Дикинсон.

Он также рассказал, насколько его тронула реакция дочери. «Никто и никогда не выказывал мне столько любви», — сказал он.

«Я теперь самая счастливая девочка в мире. Мой папа — самый лучший мой друг, и я ненавидела время, когда он был в больнице», — сказала школьница.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кинозвезда и бывший футболист Винни Джонс крайне эмоционально рассказал о последних днях жизни своей жены, умершей от рака.

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