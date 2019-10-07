Украина

В Киеве проводится месячник добровольной сдачи оружия: куда обращаться в Печерском районе

С 1 по 31 октября 2019 года в Киеве проводится месячник добровольной сдачи огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия (газовых пистолетов, револьверов), устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями и их регистрация в установленном законодательством порядке.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Однако, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшие органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные приборы.

В случае пригодности охотничьего огнестрельного оружия для дальнейшего его использования оно может быть зарегистрировано на граждан на основании их заявления в соответствии с действующим законодательством.

Уважаемые жители Печерского района столицы!

По вопросам сдачи и регистрации оружия обращайтесь в Печерский УП ГУНП в Киеве.

Сектор контроля над оборотом оружия в сфере разрешительной системы проводят прием граждан по адресу: ул. Лейпцигская, 5, тел. 288−56−53.

Сдавая оружие, вы уберегаете свои семьи, своих детей от беды.

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