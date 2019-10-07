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То ли жонглер, то ли мастер боевых искусств: китайский повар удивил пользователей сети своим мастерством (видео)
Пользователей сети впечатлило видео с китайским поваром, который прямо на улице готовит «летающие блинчики». Он подбрасывает раскатанное тесто, ловит его, крутит в воздухе — как заправский цирковой жонглер или же мастер боевых искусств в стиле кунг-фу.
Видео опубликовало китайское издание People's Daily.
Пользователи сети выражали восторг мастерством повара.
«Здорово. Теперь мне придется часа два отмывать стены и потолок после того, как я попытался это повторить», — написал один из комментаторов в соцсети Twitter.
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