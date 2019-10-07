Мир

То ли жонглер, то ли мастер боевых искусств: китайский повар удивил пользователей сети своим мастерством (видео)

Пользователей сети впечатлило видео с китайским поваром, который прямо на улице готовит «летающие блинчики». Он подбрасывает раскатанное тесто, ловит его, крутит в воздухе — как заправский цирковой жонглер или же мастер боевых искусств в стиле кунг-фу.

Видео опубликовало китайское издание People's Daily.

Пользователи сети выражали восторг мастерством повара.

«Здорово. Теперь мне придется часа два отмывать стены и потолок после того, как я попытался это повторить», — написал один из комментаторов в соцсети Twitter.

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