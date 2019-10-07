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Зима посреди осени: украинцы делятся яркими фото и видео октябрьского снега
Жители западных и северных областей Украины 7 октября наблюдали первый снег. Осадки были кратковременными и правильнее было бы говорить о небольшом дожде со снегом, а не о полноценном снегопаде. Но в соцсетях пользователи спешили поделиться первыми фото и видео с летящими снежинками и побелевшими улицами.
Ровно, 7 октября
В Карпатах пришедшая посреди осени зима не удивила — на горных склонах снег лежит уже не первую неделю, а на популярных лыжных курортах готовятся к объявлению нового лыжного сезона.
Карпаты, 6 октября
7 октября снег летал в западных областях — в Ровенской и на Волыни.
Луцк, 7 октября
Дождь со снегом наблюдали в Житомирской области, а также в Киеве.
Напомним, синоптики обещают, что холода и ночные заморозки в Украине задержатся до 9 октября, а во второй декаде октября придет второе «бабье лето» с солнечной теплой погодой.
Фото Ruslan Grodyuk/Facebook, volynonline.com
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