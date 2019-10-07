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Банковский кредит: принципы, виды и основные схемы погашения

15:21 7 октября 2019 2
Человек считает на калькуляторе проценты по кредиту

Главное в банковском кредитовании — своевременная выплата долга

О принципах, видах банковских кредитов и о том, что представляет собой погашение кредита, читайте в этой статье.

Банковский кредит предполагает передачу определенной денежной суммы от банка заемщику под обозначенный процент. Условия и обязательства могут отличаться в разных банках, но существуют общие принципы кредитования:

  1. Срочность.
  2. Возвратность.
  3. Оплата.
  4. Законодательная сила и заключение договора.
  5. Невозможность изменения кредитного договора без согласования с заемщиком.
  6. Взаимовыгодность.

Виды банковских кредитов

Банковские кредиты классифицируются по:

  • сроку и способу погашения;
  • по способу получения кредитного процента;
  • наличию попечительства;
  • целевому предназначению;
  • категориям потенциальных получателей.

Также существует классификация по видам объектов, в которые будут вкладываться кредитные средства:

  • под товары и товарные документы;
  • под ценные бумаги;
  • под залог недвижимости и земельных участков;
  • для инвестиций и т. д.

Схемы погашения кредитов

В Украине применяются четыре способа вернуть долг банку.

  • Классическая (линейная). Эта схема построена на возвращении денег равными частями с начислением процентов на остаток долга. Ее преимущество — минимальная переплата относительно ссуды, если клиент погасит долг досрочно.
  • Аннуитетная. Долг погашается равными частями на протяжении всего периода использования кредита.
  • Ежемесячная выплата процентов. Такой вариант подходит для сезонного бизнеса. Важное условие — ссуда должна быть возвращена в конце кредитного периода.
  • Погашение кредита и процентов полностью в конце срока. Обычно применяется при наличии залогового имущества или активов, которые в случае неуплаты можно продать.

Как погасить кредит

Вы можете сделать это на почте, в банке, с помощью интернет-банкинга или платежных онлайн-сервисов, например, EasyPay. На сайте можно провести безопасные банковские операции, которые не отнимут у вас много времени.

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