Банковский кредит: принципы, виды и основные схемы погашения

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Главное в банковском кредитовании — своевременная выплата долга

О принципах, видах банковских кредитов и о том, что представляет собой погашение кредита, читайте в этой статье.

Банковский кредит предполагает передачу определенной денежной суммы от банка заемщику под обозначенный процент. Условия и обязательства могут отличаться в разных банках, но существуют общие принципы кредитования:

Срочность. Возвратность. Оплата. Законодательная сила и заключение договора. Невозможность изменения кредитного договора без согласования с заемщиком. Взаимовыгодность.

Виды банковских кредитов

Банковские кредиты классифицируются по:

сроку и способу погашения;

по способу получения кредитного процента;

наличию попечительства;

целевому предназначению;

категориям потенциальных получателей.

Также существует классификация по видам объектов, в которые будут вкладываться кредитные средства:

под товары и товарные документы;

под ценные бумаги;

под залог недвижимости и земельных участков;

для инвестиций и т. д.

Схемы погашения кредитов

В Украине применяются четыре способа вернуть долг банку.

Классическая (линейная) . Эта схема построена на возвращении денег равными частями с начислением процентов на остаток долга. Ее преимущество — минимальная переплата относительно ссуды, если клиент погасит долг досрочно.

. Эта схема построена на возвращении денег равными частями с начислением процентов на остаток долга. Ее преимущество — минимальная переплата относительно ссуды, если клиент погасит долг досрочно. Аннуитетная. Долг погашается равными частями на протяжении всего периода использования кредита.

Долг погашается равными частями на протяжении всего периода использования кредита. Ежемесячная выплата процентов. Такой вариант подходит для сезонного бизнеса. Важное условие — ссуда должна быть возвращена в конце кредитного периода.

Такой вариант подходит для сезонного бизнеса. Важное условие — ссуда должна быть возвращена в конце кредитного периода. Погашение кредита и процентов полностью в конце срока. Обычно применяется при наличии залогового имущества или активов, которые в случае неуплаты можно продать.

Как погасить кредит

Вы можете сделать это на почте, в банке, с помощью интернет-банкинга или платежных онлайн-сервисов, например, EasyPay. На сайте можно провести безопасные банковские операции, которые не отнимут у вас много времени.



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