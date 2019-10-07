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Банковский кредит: принципы, виды и основные схемы погашения
Главное в банковском кредитовании — своевременная выплата долга
О принципах, видах банковских кредитов и о том, что представляет собой погашение кредита, читайте в этой статье.
Банковский кредит предполагает передачу определенной денежной суммы от банка заемщику под обозначенный процент. Условия и обязательства могут отличаться в разных банках, но существуют общие принципы кредитования:
- Срочность.
- Возвратность.
- Оплата.
- Законодательная сила и заключение договора.
- Невозможность изменения кредитного договора без согласования с заемщиком.
- Взаимовыгодность.
Виды банковских кредитов
Банковские кредиты классифицируются по:
- сроку и способу погашения;
- по способу получения кредитного процента;
- наличию попечительства;
- целевому предназначению;
- категориям потенциальных получателей.
Также существует классификация по видам объектов, в которые будут вкладываться кредитные средства:
- под товары и товарные документы;
- под ценные бумаги;
- под залог недвижимости и земельных участков;
-
для инвестиций
и т. д.
Схемы погашения кредитов
В Украине применяются четыре способа вернуть долг банку.
- Классическая (линейная). Эта схема построена на возвращении денег равными частями с начислением процентов на остаток долга. Ее преимущество — минимальная переплата относительно ссуды, если клиент погасит долг досрочно.
- Аннуитетная. Долг погашается равными частями на протяжении всего периода использования кредита.
- Ежемесячная выплата процентов. Такой вариант подходит для сезонного бизнеса. Важное условие — ссуда должна быть возвращена в конце кредитного периода.
- Погашение кредита и процентов полностью в конце срока. Обычно применяется при наличии залогового имущества или активов, которые в случае неуплаты можно продать.
Как погасить кредит
Вы можете сделать это на почте, в банке, с помощью интернет-банкинга или платежных онлайн-сервисов, например, EasyPay. На сайте можно провести безопасные банковские операции, которые не отнимут у вас много времени.
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