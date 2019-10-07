Деньги

«Слуги народа» хотят ввести новый налог на обмен валюты: что об этом известно

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, который ранее спровоцировал скандал своим заявлением о готовности покинуть партию, зарегистрировал в Раде проект закона об установлении налога с операций обмена наличной валюты.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте Рады 3 октября, ставка нового налога может составить 1% от суммы операции, а полученные средства автор инициативы хочет направить на развитие спорта.

По мнению Дубинского, среди прочего введение такого сбора будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и / или покупке иностранных валют в онлайн-режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пункте в обмена валют.

Напомним, в сентябре депутаты спровоцировали акции протеста предпринимателей, Верховная Рада приняв законы «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». На одной из акций протеста оскандалился нардеп от «Слуги народа», известный ресторатор Николай Тищенко.

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