24.77 / 25.20 27.05 / 27.66
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

«Слуги народа» хотят ввести новый налог на обмен валюты: что об этом известно

15:21 7 октября 2019 102
«Слуги народа» хотят ввести новый налог на обмен валюты: что об этом известно
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, который ранее спровоцировал скандал своим заявлением о готовности покинуть партию, зарегистрировал в Раде проект закона об установлении налога с операций обмена наличной валюты.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте Рады 3 октября, ставка нового налога может составить 1% от суммы операции, а полученные средства автор инициативы хочет направить на развитие спорта.

По мнению Дубинского, среди прочего введение такого сбора будет стимулировать граждан и субъектов хозяйствования осуществлять операции по продаже и / или покупке иностранных валют в онлайн-режиме в безналичной форме без посещения финансовых учреждений, их структурных подразделений и пункте в обмена валют.

Напомним, в сентябре депутаты спровоцировали акции протеста предпринимателей, Верховная Рада приняв законы «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг». На одной из акций протеста оскандалился нардеп от «Слуги народа», известный ресторатор Николай Тищенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер