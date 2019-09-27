Новшества Зеленского: запретят ли оплату товаров наложенным платежом и через интернет

Деньги

Рассматривая такие важные вопросы как госбюджет на 2020 год и открытие рынка земли, народные депутаты не забывают и об украинских бизнесменах. На днях парламент принял законы, которые могут коснуться не только сотен тысяч предпринимателей, но и миллионов граждан, пользующихся их услугами. Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал закон, меняющий порядок наказания бизнесменов за нарушения. Давайте разберемся, чего ждать украинским предпринимателям и их клиентам в ближайшее время.

Верховная Рада приняла и отправила на подпись президенту два важных закона. Первый — «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и фактически дополняющий его — «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

В случае подписания законов президентом, использование регистраторов расчетных операций (РРО), то есть кассовых аппаратов, станет обязательным для всего малого бизнеса с оборотом более миллиона гривен в год, включая тех кто платит единый налог.

Причем для некоторых категорий бизнеса ограничения по доходам вообще убрали, и им придется выдавать чеки вне зависимости от оборота. Это так называемая «группа риска», в которую вошли интернет-магазины, курьерские службы, продавцы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия, торговцы ювелирными изделиями, подержанными товарами, запчастями, а также рестораны и кафе, турагентства, отели и сервисы по бронированию. Правда, им разрешили использовать не специальное оборудование, а программное обеспечение, которое позволит выдавать чеки с любого гаджета, например смартфона.

А вот онлайн-расчеты в интернет-магазинах и привычные для миллионов украинцев почтовые отправления наложенным платежом теперь оказываются фактически вне закона, так как в этих случаях у покупателя нет возможности получить фискальный чек от продавца товара или услуги.

В то же время порядок работы любых аппаратов, выдающих чеки, теперь будет регулировать не НБУ, а Министерство финансов. Это значит, что все транзакции с их детализацией станут открытой информацией для налоговой службы в момент их проведения, поскольку не защищены банковской тайной.

Еще одно нововведение — жесткое требование к учету товара предпринимателями. В частности, мелкий бизнес на упрощенной системе, на который в общем-то не распространяются правила бухгалтерского учета, должен будет вести учет техники, лекарств, ювелирных изделий. Авторы закона объяснили это необходимостью предварительного программирования РРО. За нарушение норм учета бизнесу грозит штраф до 200% от стоимости продукции. Но главное — предпринимателям станет намного сложнее скрывать реальный оборот, торговать «серым» и контрабандным товаром, в частности, техникой, в чем сейчас обвиняют интернет-магазины.

Кроме того, в так называемом законе о кешбэке прописано введение системы «проверки чеков». Теперь покупатель через электронный кабинет вправе проверить подлинность расчетного документа в пункте продажи товаров или услуг. В случае выявления расхождений с налоговой информацией о стоимости товара, потребитель через тот же электронный кабинет формирует жалобу о нарушении и получает право на компенсацию определенной части уплаченной суммы, но только если она больше 850 гривен. Компенсация происходит за счет предприятия, к которому налоговая служба применяет санкции за нарушение закона.

Если президент подпишет эти законы, то они вступят в силу через полгода после опубликования. Хотя для бизнеса будет действовать некий переходный период. Для «группы риска» он продлится до 1 октября 2020 года, а для остальных предпринимателей — до 1 января 2021 года.

Стоит отметить, что многие бизнесмены, особенно представители малого бизнеса и частные предприниматели, негативно восприняли предлагаемые нововведения. Более того, они требуют от президента не подписывать эти законы и вернуть их в парламент на доработку.

«Прописанные в законах инициативы фактически нивелируют упрощенную систему налогообложения, — говорится в обращении Союза защиты предпринимательства к Владимиру Зеленскому. — Они вводят РРО, отчетность, первичную документацию, повышение штрафов. Урезая упрощенную систему, которая позволяет кому-угодно без специальных знаний начать и вести свой микробизнес, вы убиваете бизнес-инициативу — основу предпринимательства. Подписав эти законы, вы уничтожаете созданные предпринимателями рабочие места для себя и своих семей», — считают бизнесмены.

Однако есть и хорошие новости для бизнеса. Вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес».

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«Закон, в частности, исключает из Уголовного кодекса статью 205, которая касается фиктивного предпринимательства и является инструментом злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, — говорится в официальном сообщении пресс-службы Офиса президента. — Таким образом, документ вводит более гуманную модель ответственности за уклонение от уплаты налогов, а также снижает административное давление на бизнес в Украине. Ожидается, что после отказа от карательного контроля за уклонением от уплаты налогов в нашей стране будут более благоприятные условия для предпринимателей».

Новый закон вносит изменения в Уголовный кодекс, исключив статью, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или покупка субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) «с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет».

Также законом в три раза поднимается нижняя планка суммы уклонения от уплаты налогов, при неуплате которой можно привлечь к ответственности согласно ст. 212 УКУ:

при значительных размерах — с 960,5 тыс. грн до 2 млн 881,5 тыс. грн;

при крупных размерах — с 2 млн 881,5 тыс. грн до 4 млн 802,5 тыс. грн;

при особо крупных размерах — с 4 млн 802,5 тыс. грн до 6 млн 723,5 тыс. грн.

Стоит напомнить, что на днях парламент окончательно утвердил Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг», обязывающий банки и финансовые компании предоставлять гражданам абсолютно всю информацию о выдаваемых кредитах, о прямых и скрытых платежах, взимаемых при обслуживании ссуды. Кроме того, теперь Национальный банк получил все полномочия для защиты прав клиентов банков и финансовых компаний.

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