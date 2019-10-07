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Влада Седан похвасталась идеальным телом в сексуальном белье: горячее фото
Девушка футболиста английского «Манчестер Сити» и сборной Украины продолжает радовать своих подписчиков в Instagram жаркими фото.
Влада Седан проживает в Украине, но часто наведывается в Манчестер в гости к возлюбленному. Также девушка привлекается телеканалом «Футбол», где она раньше работала на постоянной основе, на матчи национальной сборной. Александр также наведывается на родину — как для выступлений за сборную, в составе которой провел уже 29 матчей, так и проведать девушку и друзей. В частности, в один из последних визитов Зинченко и Седан встретили из роддома жену бывшего одноклубника Александра футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко, которая в начале сентября родила девочку.
В свободное же время в ожидании встречи с любимым, которого у нее достаточно, Седан принимает участие в откровенных фотосессиях, снимками с которых делится на своих страницах в соцсетях.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан показала свое главное достоинство, чем вызвала восторг в сети.
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