Девушка Зинченко показала свое главное достоинство: сеть в восторге (фото)

Спорт

Известная украинская журналистка Влада Седан, встречающаяся с футболистом «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко, радует своих подписчиков новыми яркими фотографиями на своей странице в Instagram.

Девушка, переехавшая к своему возлюбленному на Туманный Альбион, разместила снимок, на котором она сидит в элитном баре. Влада одета в эффектный белый наряд, который подчеркивает одно из главных ее достоинств — длинные ноги.

Примечательно, что своим месторасположением Седан указала Радомышль (родной город футболиста в Житомирской области. — Авт.), что вызвало немало насмешливых комментариев от подписчиков. «Беру блаблакар и еду в Радомышль — такое надо видеть собственными глазами», — написал один из них.

Отметим, что Зинченко удачно начал сезон в Англии. Александр вместе с «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль», а вот в чемпионате «горожане» успели потерять очки, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и разгромив «Вест Хэм» (5:0). Все матчи наш соотечественник провел без замен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан поразила Зинченко футбольным мастерством.

Фото Instagram Влады Седан

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