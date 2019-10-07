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- 14:18 Усик отправился в Чикаго на дебютный бой в супертяжеловесах
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Усик отправился в Чикаго на дебютный бой в супертяжеловесах (фото)
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) отправился в Чикаго, где в дебютном бою в супертяжелом дивизионе встретится с Тайроном Спонгом из Нидерландов (14 побед, 13 из них — нокаутом).
Наш соотечественник завершил свой тренировочный лагерь, который проходил в Окснарде (штат Калифорния, США), после чего отправился непосредственно к месту проведения боя.
На этой неделе Александра ожидают официальные мероприятия, предшествующие поединку, — пресс-конференция, дуэль взглядов, процедура взвешивания
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ДЕБЮТНОГО ПОЕДИНКА УСИКА В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ДИВИЗИОНЕ.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшего тренера Усика и Кличко жестоко избили.
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