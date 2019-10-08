Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком

Спорт

Голландский боксер Тайрон Спонг (14 побед, 13 из них — нокаутом) сдал положительную допинг-пробу перед боем с украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом), который должен был стать дебютным для нашего соотечественника в супертяжелом дивизионе.

Как сообщил промоутер нашего спротсмена Эдди Хирн, результаты тестирования Спонга оказались плохими, и VADA отправит их в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. «В скором времени появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники», — написал функционер на своей странице в Twitter.

При этом сам голландец наотрез отказывается признавать свою вину. «Это подстава. Я полностью отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы „В“. Это случится в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю тому назад я также проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чист. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка. Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не оставлю это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба», — цитирует Тайрона BoxingScene.

Напомним, что бой Усик — Спонг должен был состояться 12 октября в Чикаго. Наш соотечественник уже завершил тренировочный лагерь и отправился в Чикаго, где должны были пройти предматчевые регламентные мероприятия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Усика явным фаворитом в поединке со Спонгом.

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