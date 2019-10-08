- 11:11 Ястремская одержала уверенную победу на старте турнира в Китае
- 11:07 Виктор Трепак назначен заместителем генпрокурора Рябошапки: что о нем известно
- 11:03 Бьют ногами и дубинками: в сеть попало видео, как в Одессе полицейские выбивают показания у задержанного
- 10:53 На Багамах спасли собаку, которая почти месяц провела под руинами разрушенного ураганом «Дориан» дома
- 10:45 В США его могут казнить: вокруг выдачи Украиной ветерана АТО разгорелся настоящий скандал
- 10:40 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
- 10:39 Красота: появились свежие фото осенних Карпат в снегу
- 10:34 Это «красная линия»: Пристайко пообещал, что боевиков лишат права избираться в Раду
- 10:15 Чтоб не затмили: невесту раскритиковали за то, что она одела своих подружек в «мешки для мусора» и кроссовки
- 10:08 Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники
- 10:00 Тела матери и сестры сбросил в колодец: в Киеве задержали хладнокровного убийцу
- 09:58 Волкер ушел с еще одной должности из-за скандала
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Голландский боксер Тайрон Спонг (14 побед, 13 из них — нокаутом) сдал положительную допинг-пробу перед боем с украинцем Александром Усиком (16 побед, 12 из них — нокаутом), который должен был стать дебютным для нашего соотечественника в супертяжелом дивизионе.
Как сообщил промоутер нашего спротсмена Эдди Хирн, результаты тестирования Спонга оказались плохими, и VADA отправит их в Атлетическую комиссию штата Иллинойс. «В скором времени появится дополнительная информация. В любом случае, у нас есть запасные соперники», — написал функционер на своей странице в Twitter.
При этом сам голландец наотрез отказывается признавать свою вину. «Это подстава. Я полностью отрицаю, что я пользовался какими-либо препаратами, упомянутыми VADA. Я просил о вскрытии допинг-пробы „В“. Это случится в какой-то другой лаборатории, я сам ее выберу. Неделю тому назад я также проходил тестирование после запроса от Боксерской комиссии Иллинойса. Оно показало, что я чист. Это все какие-то манипуляции, чтобы снять меня с поединка. Я сам согласился на тестирование от VADA, ведь у меня нет ничего, что можно скрывать. Я не оставлю это так просто. Я использую все юридические возможности, включая требование о возмещении ущерба», — цитирует Тайрона BoxingScene.
Напомним, что бой Усик — Спонг должен был состояться 12 октября в Чикаго. Наш соотечественник уже завершил тренировочный лагерь и отправился в Чикаго, где должны были пройти предматчевые регламентные мероприятия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Усика явным фаворитом в поединке со Спонгом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...