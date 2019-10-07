Мир

Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы по Донбассу

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал свою скандальную формулу урегулирования ситуации на Донбассе по Донбассу, которая получила его имя.

В комментарии агентству dpa он назвал свои предложения «попыткой превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких».

При этом он отметил, что действия и их последовательность еще стоит обсуждать.

Одновременно Штайнмайер выразил удивление в связи с протестами вокруг его предложений в Украине, а также отверг предположение о том, что на содержание его «формулы» сильное влияние оказала Россия.

Напомним, о согласии Украины на имплементацию т.н. формулы Штайнмайкера президент Зеленский заявил на брифинге 1 октября 2019 года.

Подробнее о том, почему в команде президента решили согласиться на имплементацию скандальной формулы без дискуссий с гражданским обществом, читайте в интервью Андрея Ермолаева «ФАКТАМ» «Соратники Зеленского до сих пор путают постановку „95 квартала“ с национальной политикой».

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