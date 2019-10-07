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Ким Кардашьян покрестила своих детей в Ереване: им дали армянские имена (фото, видео)

Американская светская львица, телезвезда и модель Ким Кардашьян, отдавая дань своему армянскому происхождению, прибыла в Ереван, где покрестила трех своих младших детей в духовном центре Армянской апостольской церкви — Первопрестольном Святом Эчмиадзинею Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на главу информационной службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерея Ваграма Меликяна.

Четырехмесячному Псалму дали при крещении имя Вардан, трехлетнему Сейнту — Григор, а полуторагодовалую Чикаго назвали Ашхен. Крестным стал один из дьяконов Св. Эчмиадзина.

«Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались и в назначенное время пришли и приняли крещение», — сообщает агентство.

Вместе с Ким и ее детьми в Армению прибыла также ее старшая сестра Кортни со своими тремя отпрысками.

Старшая дочь Ким и рэпера Канье Уэста, шестилетняя Норт, была крещена в армянской церкви в Иерусалиме в 2015 году.

Норт крестили в 2015 году в Иерусалиме

В Ереване Ким также примет участие в 23-м Всемирном конгрессе информационных технологий WCIT 2019.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян неизлечимо больна.

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