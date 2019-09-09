Ким Кардашьян неизлечимо больна

Шоу-бизнес

Американская светская львица, модель и телезвезда Ким Кардашьян, которая в мае этого года в четвертый раз стала мамой, неизлечимо больна.

Об этом сообщает таблоид Daily Maill. Отмечается, что у звезды реалити-шоу диагностировали красную волчанку.

О заболевании Ким рассказала сама в эфире своего шоу. Она пожаловалась, что у нее хроническая усталость, опухают суставы и немеют руки.

Ким рассказала, что не смогла утром сама застегнуть лифчик, после чего отправилась к врачу. Анализы показали, что у нее волчанка и ревматоидный артрит.

Ревматоидный артрит — это хроническое системное аутоиммунное заболевание, поражающее прежде всего суставы.

Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое воспалительное заболевание аутоиммунной природы. Болезнь неизлечима, лекарства помогают поддерживать организм. Так, после постановки диагноза еще 10 лет могут прожить 80% больных, через 20 лет в живых остаются 60%. Были случаи выживания в течение 25−30 лет, но их мало.

С волчанкой борется актриса и певица Селена Гомес. Из-за болезни ей понадобилась пересадка почки, а еще девушка часто лечится в психиатрической клинике — волчанка провоцирует депрессию.

Кстати, предрасположенность к волчанке и у певицы Леди Гаги. Болезнь пока себя не проявила, но певица все время проходит обследования.

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