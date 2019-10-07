Украина

В Харькове осудили террористку, устроившую взрыв в пабе «Стена»

В Харькове суд вынес приговор обвиняемой в организации взрыва в пабе «Стена» Марине Ковтун. 52-летнюю женщину осудили на 11 лет.

Вердикт огласила коллегия судей Киевского районного суда Харькова. Ковтун инкриминировали совершение террористического акта и незаконное хранение оружия.

Отмечается, что под стражей Ковтун находится почти 5 лет, поэтому в соответствии с действующим «законом Савченко» в случае вступления приговора в силу ей останется отбыть за решеткой меньше года.

Резонансный теракт в пабе произошел 9 ноября 2014 года. Пострадали 13 человек.

Сама подсудимая своей вины не признала и просила суд оправдать ее, информирует Громадське.

Напомним, в конце сентября харьковские активисты провели акцию протеста, узнав о возможной выдачи России обвиняемых в совершении теракта возле Дворца спорта в 2015 году, когда погибли 4 человека.

Фото Суспільне

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