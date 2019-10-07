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В Днепре произошла утечка химикатов из цистерны: детали и фото ЧП
В Днепре, где накануне провалился грунт под общежитием, в понедельник, 7 октября, произошло новое ЧП. Там на улице Осенней из цистерны на проезжую часть в течение часа выливались химикаты.
Как оказалось, прохудилась цистерна, перевозившая хлорид железа для очистки воды. Этот химикат разъедает железо, поэтому водитель тягача с цистерной отправились мыть машину, сообщает Информатор-Днепр.
В настоящее время в районе перекрестка улицы Журналистов с Осенней дежурят патрульные, а спасатели и следователи решают вопрос о том, как собирать вещество и где его будут утилизировать, чтобы просочившись в грунт, оно не разъело коммуникации.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в аннексированном Крыму химические вещества сбрасывали прямо в реку.
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