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Происшествия

В реку сбрасывали химикаты: оккупанты признали новую катастрофу в Крыму

9:37 7 июля 2019 746
Алушта
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупированный Крым за годы российской аннексии потерял статус популярного курорта. После широко известной экологической катастрофы в Армянске, где из-за выбросов на заводе «Титан» даже пришлось частично эвакуировать население, чаще стала появляться информация об экологических проблемах на полуострове.

Так, в Алуште российская прокуратура сообщила, что в реку Ускут в селе Приветном сбрасывали химические вещества. Стоки, попавшие в реку, образовались от перелива воды с химикатами, которая использовалась для полива полей сельхозпредприятия.

В отношении аграриев, виновных в загрязнении водоема, российская прокуратура внесла представление и возбудила административное дело «о несоблюдении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Крыму уничтожается курорт Саки, знаменитый лечебными грязями. В грязевое озеро Ковш сливаются канализационные стоки. Все происходит при полном попустительстве оккупационной администрации Крыма. Также публиковали фото из Коктебеля, где прямо на пляже бьет фонтан нечистот.

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