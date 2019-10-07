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Происшествия

Россия выдала Украине подозреваемого в жестоком убийстве киевлянина (фото, видео)

22:09 7 октября 2019 257
Задержание подозреваемого
Инф. «ФАКТОВ»

Россия экстрадировала в Украину задержанного в Санкт-Петербурге известного украинского кикбоксера, который, по данным следствия, в октябре 2017 года совершил убийство в ночном клубе Киева, а затем угнал автомобиль своей жертвы.

Когда копы вышли на подозреваемого, он уже бежал на территорию России. Поэтому подозрение ему объявили заочно и объявили в международный розыск.

На месте убийства

В январе 2019 года российская полиция задержала его в Санкт-Петербурге, после чего выдали в Украину.

7 октября 2019 года Соломенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

«На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог», — сказала пресс-секретарь Прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, в сентябре 2019 года в Украине задержали одного из напавших на народного депутата Мустафу Найема.

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