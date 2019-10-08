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Спасение белой курочки: в Беларуси правоохранители два часа не могли поймать сбежавшую птицу

Житель города Гродно в Беларуси Станислав Цыбинский 5 октября организовал спасательную операцию, чтобы поймать курицу на дороге. Он два часа дозванивался до спасателей и милиции, пишет hrodna.life.

По словам Цыбинского, курица сначала гуляла по мостовой в центре города, но вскоре стала выбегать на дорогу, провоцируя аварийную ситуацию. Мужчина безуспешно попытался её поймать, загонял птицу под мост, но та каждый раз возвращалась на дорогу. Тогда белорус решил позвонить в МЧС и милицию.

«Никто не хотел реагировать на мои звонки. Просто смеялись. Только на пятый звонок приехали сотрудники [ГАИ]. Они сказали, что это не их дело, но помогли вызвонить службу по отлову животных», — вспоминает Цыбинский.

Белорус рассказывает, что даже специалисты поначалу не хотели ловить птицу, потому что их специфика — кошки и собаки. В итоге на всю спасательную операцию он потратил больше двух часов.

Курицу в итоге поймали и отвезли в пункт временного содержания бездомных животных. Искать владельцев птицы поручили участковому.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Франции куры насмерть заклевали лису, пробравшуюся в курятник в надежде полакомиться мясом.

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