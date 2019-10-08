Ястремская одержала уверенную победу на старте турнира в Китае (видео)

Спорт

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская, поднявшаяся в обновленном рейтинге WTA на рекордную для себя 23-ю строчку, успешно стартовала на турнире в китайском Тяньцзине c призовым фондом 500 тысяч долларов.

В первом круге наша соотечественница чуть более чем за час уверенно разобралась в двух сетах с китаянкой Линь Чжу — 6:2, 6:3. Заработав 4 899 долларов призовых, Даяна в следующем раунде встретится с еще одной китаянкой Шуай Пен (96-я), одолевшей свою соотечественницу Сяоди Ю (225-я) — 6:2, 7:6 (1).

Добавим, что также с победы начала свое выступление на турнире в австрийском Линце с призовым фондом 250 тысяч долларов другая украинка Катерина Козлова (83-я). Наша соотечественница в напряженном поединке почти за три часа обыграла россиянку Анну Блинкову (66-я) — 6:1, 6:7 (1), 7:6 (5), и во втором круге встретится с победительницей пары Штефани Фогеле (Швейцария, 132-я) — Мария Саккари (Греция, 30-я).

А вот лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, опустившаяся в рейтинге WTA на четвертую строчку, пока отдыхает и болеет за своего возлюбленного Гаэля Монфиса, который выступает на турнире в Шанхае. Свитолина по-прежнему претендует на попадание на Итоговый турнир, являясь его действующей победительницей. Элина занимает на данный момент седьмое место в чемпионской гонке, но ее догнать имеют шансы Кики Бертенс из Нидерландов и швейцарка Белинда Бенчич. Вполне возможно, что для квалификации на Итоговый турнир, который в этом году пройдет в китайском Шеньчжене, украинке придется заявляться на Кубок Кремля в Москве.

Если Свитолиной еще предстоит побороться за попадание на Итоговый турнир, то 17-летняя Дарья Снигур гарантировала себе участие в аналогичных соревнованиях среди юниоров, которые примет китайский Чэнду. «Быть в восьмерке сильнейших юниорок мира — это фантастика. В начале года я об этом даже не мечтала. С нетерпением жду этого турнира. Это будет замечательный опыт для меня», — сказала победительница юниорского Уимблдона-2019 в интервью ITF.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская рассталась с бельгийским тренером.

Фото Jimmie 48

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