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Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто (фото)
Осень — пора ярких и вкусных салатов. На рынке изобилие овощей и трав. А гурманы знают, что для салатов подходят и фрукты. Они привносят в блюдо особый вкус и аромат.
Рецептом оригинального осеннего салата с «ФАКТАМИ» поделилась украинская певица Анна Конда, сценическое имя для которой придумал легендарный поэт Юрий Рыбчинский. Ведь по-итальянски konda обозначает «просто», и в итоге получается «просто Анна». Продюсером певицы является известный украинский композитор Геннадий Татарченко.
— Думаю, рецепт этого салата понравится настоящим гурманам, — говорит Анна Конда. — Готовится он легко и быстро, а богатая палитра вкуса вас приятно удивит. Кроме того, этот салат очень эффектно смотрится при подаче, ведь в нем и зелень, и красный перец чили, и желтый солнечный манго, и белый сыр… Отдельного комплимента заслуживает соус. Он ароматный и пикантный.
Рецепт салата «Счастливая осень»
Для его приготовления понадобятся манго, стебель сельдерея, листья зеленого салата, руккола и моцарелла. Все это нужно нарезать и заправить соусом из оливкового масла, французской горчицы и меда. И приятного аппетита!
Ранее Геннадий Татарченко поделился с «ФАКТАМИ» рецептом салата «Анна Конда».
А о том, как быстро приготовить вкусные и низкокалорийные салаты, «ФАКТАМ» рассказала известная украинская актриса Лариса Кадочникова.
Фото из альбома Анны Конды
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