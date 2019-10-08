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Стиль жизни

Легкий рецепт осеннего салата «Счастливая осень»: быстро и просто (фото)

12:25 8 октября 2019 193
салат Анаконда
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Осень — пора ярких и вкусных салатов. На рынке изобилие овощей и трав. А гурманы знают, что для салатов подходят и фрукты. Они привносят в блюдо особый вкус и аромат.

Рецептом оригинального осеннего салата с «ФАКТАМИ» поделилась украинская певица Анна Конда, сценическое имя для которой придумал легендарный поэт Юрий Рыбчинский. Ведь по-итальянски konda обозначает «просто», и в итоге получается «просто Анна». Продюсером певицы является известный украинский композитор Геннадий Татарченко.

— Думаю, рецепт этого салата понравится настоящим гурманам, — говорит Анна Конда. — Готовится он легко и быстро, а богатая палитра вкуса вас приятно удивит. Кроме того, этот салат очень эффектно смотрится при подаче, ведь в нем и зелень, и красный перец чили, и желтый солнечный манго, и белый сыр… Отдельного комплимента заслуживает соус. Он ароматный и пикантный.

Рецепт салата «Счастливая осень»

Для его приготовления понадобятся манго, стебель сельдерея, листья зеленого салата, руккола и моцарелла. Все это нужно нарезать и заправить соусом из оливкового масла, французской горчицы и меда. И приятного аппетита!

Анна Конда: «Богатая палитра вкуса этого салата вас приятно удивит»

Ранее Геннадий Татарченко поделился с «ФАКТАМИ» рецептом салата «Анна Конда».

А о том, как быстро приготовить вкусные и низкокалорийные салаты, «ФАКТАМ» рассказала известная украинская актриса Лариса Кадочникова.

Фото из альбома Анны Конды

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