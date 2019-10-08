Украина

Торговля со страной-агрессором для обогащения отдельных олигархов недопустима. Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире «Прямого» 7 октября.

Депутат напомнила, что председатель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус внес в законопроект поправку, которая позволила открыть импорт электроэнергии из России с нарушением регламентных норм и убеждал, что импорт будет осуществляться из Беларуси.

«Мы рассматривали законопроект, касающийся вообще системы ядерной безопасности в Украине, ядерной энергии. И здесь неожиданно в ночь перед рассмотрением в сессионном зале уже этого законопроекта во втором чтении каким-то образом председатель комитета господин Герус внес поправку, которая не касалась ядерной энергии вообще, а внесла изменения в закон о рынке электроэнергии и которая сделала возможными поставки электроэнергии, закупку электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси», — рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Депутат отметила, что поправка Геруса противоречит задекларированной Украиной цели по интеграции энергорынка с ЕС, и она как председатель профильного парламентского комитета выступала против его принятия.

«Буквально недавно и на 19-м, и на 20-м саммите Украина-ЕС мы согласились с европейцами о том, что мы будем двигаться к интеграции украинского энергетического рынка полностью в европейский энергетический рынок. И вот такое открытие шлюзов для российской энергии, закупки энергии из Российской Федерации, оно очевидно, потенциально должно было противоречить этой нашей цели, которую мы согласовали с европейскими партнерами», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она обратила внимание, что первые закупки российской электроэнергии осуществила компания, которая входит в группу «Приват», фактически означает, что Андрей Герус пролоббировал эту поправку в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. И подчеркнула, что торговля с агрессором ради обогащения отдельных олигархов, недопустима, поэтому депутаты будут инициировать отмену этой поправки.

«Мы понимаем, что господин Герус де-факто пролоббировал таким образом, под надуманными какими предлогами, потому что он там больше настаивал на том, что это именно с Беларусью позволит нам обеспечить перетоки, тогда когда нужно, потому что у нас очень взаимосвязаны энергетические системы. И собственно пролоббировал покупку дешевой, более дешевой электроэнергии из Российской Федерации именно компанией Игоря Коломойского… Мы сейчас с коллегами готовим наши поправки, хотим зарегистрировать законопроект, который бы отмотал ситуацию назад и обеспечил нам возможность взаимодействия, скажем, и когда нужно, с Беларусью, но вместе с тем не позволял сей торговли с агрессором ради обогащения отдельных олигархов», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку — позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что будет инициировать отмену поправки Геруса об импорте электроэнергии. 4 октября на сайте президента было зарегистрировано петицию о запрете импорта электроэнергии из России.

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