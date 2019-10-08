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- 13:01 Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2019 год
В Стокольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по физике за 2019 года. Ими стали швейцарцы — 77-летний астрофизик Мишель Майор и 53-летний астроном Дидье Кело, а также 84-летний канадский и американский ученый Джеймс Пиблз.
В 1995 Кело и Майор они совместно открыли 51 Пегас b — первую экзопланету, вращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды. Это открытие свершило революция в астрономии. С тех пор в нашей галактике было обнаружено более 4000 экзопланет.
А Пиблз отмечен за теоретические открытия в области физической космологии, которые заложили основу «современного понимания истории Вселенной».
Они втроем получат денежный приз, который в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (914 000 долларов). Пиблзу достанется половина этой суммы. Вторую половину разделят между Кело и Майором.
Днем ранее, 7 октября, стали известны обладатели Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.
В прошлом году Нобелевскую премия в области физике получили американец Артур Эшкин, француз Жерар Мур и канадка Донна Стрикленд — за достижения в области лазерной физики и разработку методов использования света в качестве инструмента.
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