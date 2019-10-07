Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Мир

В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. 7 октября были оглашены мена лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ими стали 65-летний британский ученый сэр Питер Рэтклифф и двое американцев — 61-летний Уильям Кэлин и 63-летний Грегг Семенза. Этой чести они удостоены за открытие того, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода и адаптируются к его уровню. Это открытие поможет разработать новые способы борьбы с раком и другими заболеваниями.

Они разделят между собой денежный приз, который в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (914 000 долларов).

В прошлом году Нобелевскую премию в этой области получили американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе — за создание противораковой терапии с помощью ингибирования отрицательной регуляции иммунной системы.

Во вторник будет присуждена награда в области физики, в среду — в химии, в четверг — в литературе. В пятницу, 11 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира.

Вручение наград, по традиции, состоится в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter