- 15:40 Рассекречена личность ФСБшника, участвовавшего в захвате Дебальцево
- 15:38 Александр Пономарев рассказал о страшном диагнозе
- 15:37 Грымчака оставили под стражей еще на месяц
- 15:19 В Киеве снова ограничат движение на Южном мосту: идет ремонт
- 15:02 Россия сделала Украине новое предложение по транзиту газа: что об этом известно
- 15:01 На Херсонщине дом судей забросали «коктейлями Молотова»: детали и фото с места происшествия
- 14:58 Продуктовые ярмарки в Киеве до 13 октября: названы адреса
- 14:34 Российский "Интер РАО" включил Украину в перечень стран, в которые осуществляются поставки электроэнергии — СМИ
- 14:32 Смертельное ДТП с полицейскими под Николаевом: появилось видео с места трагедии
- 14:26 Сегодня хоронят Марину Куклину: последние фото молодой актрисы
- 14:25 "Это конфликт Украины и России": Лукашенко сделал жесткое заявление о войне на Донбассе
- 14:10 «Отсидел»: истек срок скандальной дисквалификации Мишеля Платини
Продуктовые ярмарки в Киеве до 13 октября: названы адреса
Продуктовые ярмарки традиционно проходят во всех районах столицы. Предприниматели, агрохозяйства, мелкие фермеры, перерабатывающие предприятия доставят в Киев разнообразную продукцию. С 8 по 13 октября покупателям предложат сезонные овощи, фрукты, а также консервацию, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие продукты. Ярмарки разворачивают в привычных и удобных для горожан местах. Открыта выездная торговля с утра и почти до сумерек.
8 октября (вторник)
- в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
- в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).
9 октября (среда)
- в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
- в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL"; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа на рынки «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Б. Васильковской (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
10 октября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG- 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
- в Печерском — на улице Московской, 31/33;
- в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.
11 октября (пятница)
- в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
- в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — в переулке Виноградный, 4−6, на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Подольском — на улице Полковой, 72;
- в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
12 октября (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице К. Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
13 сентября (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
- в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
- в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в каких районах Киева отключат воду в связи с плановыми ремонтами в ближайшие дни, до 16 октября.
Также киевлянам предлагают бесплатно пройти экспресс-диагностику. «ФАКТЫ» рассказывали, на каких локациях и в какое время врачи ведут прием с 8 по 11 октября.
Чем питаться, чтобы жить без болезней: советы знаменитого доктора Силиконовой долины — читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...