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Продуктовые ярмарки в Киеве до 13 октября: названы адреса

14:58 8 октября 2019 69
Продуктовая ярмарка в Киеве
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Продуктовые ярмарки традиционно проходят во всех районах столицы. Предприниматели, агрохозяйства, мелкие фермеры, перерабатывающие предприятия доставят в Киев разнообразную продукцию. С 8 по 13 октября покупателям предложат сезонные овощи, фрукты, а также консервацию, бакалею, яйца, мед, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие продукты. Ярмарки разворачивают в привычных и удобных для горожан местах. Открыта выездная торговля с утра и почти до сумерек.

8 октября (вторник)

  • в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
  • в Дарницком — на улице Е. Харченко, 41−47, на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском районе — в проезде возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера).

9 октября (среда)

  • в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
  • в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL"; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа на рынки «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Б. Васильковской (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

10 октября (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG- 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
  • в Печерском — на улице Московской, 31/33;
  • в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5.

11 октября (пятница)

  • в Голосеевском районе- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
  • в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — в переулке Виноградный, 4−6, на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
  • в Подольском — на улице Полковой, 72;
  • в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
  • в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

12 октября (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), М. Цветаевой (в пределах улицы Закревского и проспекта Маяковского), Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на бульваре И. Шамо, 2−12;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улице К. Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

13 сентября (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
  • в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
  • в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в каких районах Киева отключат воду в связи с плановыми ремонтами в ближайшие дни, до 16 октября.

Также киевлянам предлагают бесплатно пройти экспресс-диагностику. «ФАКТЫ» рассказывали, на каких локациях и в какое время врачи ведут прием с 8 по 11 октября.

Чем питаться, чтобы жить без болезней: советы знаменитого доктора Силиконовой долины — читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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