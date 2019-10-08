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Рассекречена личность ФСБшника, участвовавшего в захвате Дебальцево (фото)
Контрразведка СБУ идентифицировала еще одного кадрового российского военного, участвующего в боевых действиях на Донбассе на стороне террористов. Напомним, ранее СБУ выявила агента ФСБ, пытающегося влиять на выборы в Украине.
Это бывший сотрудник пограничных войск СССР и Погрануправления ФСБ РФ Сергей Кошелев. На Донбассе он более известен как экс-заместитель начальника пункта управления 2 ОМСБР, сообщает ТСН.
На Луганщине он находится вместе с боевым «подельником» Наилем Нуруллиным (позывной «Баян»), с которым близко сошелся во время службы в Таджикистане. Последний попал на Донбасс, прячась от кредиторов, и командование доверило ему важную функцию присмотра за войсками «ЛНР».
Кошелев и Нуруллин в дальнейшем стали «боевыми товарищами» по террористической деятельности в оккупированной Луганской области Украины в рядах «2-го армейского корпуса». Они отвечали за захват в плен украинских военнослужащих, их дальнейший учет и перемещение к местам содержания.
Даже уйдя в отставку, Кошелев продолжил службу в качестве наемника. Свой новый боевой путь он начал в составе Частной охранной организации (ПОО) «Казачий батальон «Степь» в 2014 году. Именно тогда он взял позывной «Удав».
В группировке Кошелев занимал должность заместителя начальника штаба. Он непосредственно участвовал в создании организационно-штатной структуры подразделения, отвечал за боевую подготовку террористов и формирование противовоздушной обороны. Именно в то время боевики НЗФ «Степь» уничтожили один вертолет и два самолета ВСУ.
Однако в результате непрофессиональных действий командиров «Самурая» и «Удава» в результате боевого столкновения с украинскими военными в районе населенного пункта Кожевня (Шахтерский район Донецкой области) большая часть личного состава батальона погибла, а группировка перестала существовать.
Тем не менее, Кошелев был «переброшен» на руководящую должность в штабе Свердловского казачьего полка им. С.Синельникова.
Также известно, что в составе подразделения «Рим» «Удав» участвовал в захвате м. Дебальцево, после чего вместе с другими боевиками занимался мародерством и захватом имущества украинской армии на территории города.
Свою «карьеру» на оккупированной территории Украины «Удав» завершил на должности заместителя начальника пункта управления 2 ОМСБР 2 «Армейского корпуса» оккупационных войск РФ.
Напомним, в командовании ООС озвучили количество путинских военных на Донбассе и в Крыму.
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