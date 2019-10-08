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Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака
В субботу звезды советуют избегать конфликтов, заниматься домом и собой.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Звёзды советуют сегодня оставить все свои дела и отдохнуть. Будьте нежнее с близкими.
Телец
Не стоит сегодня заниматься физической работой, особенно поднятием тяжестей.
Близнецы
Вам сегодня не удастся уйти от ответственности, особенно, перед близкими людьми.
Рак
Вам может понадобиться помощь в решении бытовых проблем. Вечером ждет сюрприз.
Лев
Звезды напоминают: в чужие дела лучше не впрягаться — ничем хорошим это не закончится.
Дева
Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры
Весы
Сегодня у Весов обострится интуиция, которая позволит им эффективно использовать сложившуюся ситуацию.
Скорпион
Одинокие Скорпионы, вечером вы получите хороший шанс встретить свою судьбу.
Стрелец
Придется пережить небольшое, но ощутимое, охлаждение в отношениях с любимым человеком.
Козерог
Вашим близким понадобится дополнительное ваше внимание и дельные советы.
Водолей
Сегодня будет решена одна из серьезных, требующих безотлагательных действий проблем
Рыбы
Вечером вы можете прекрасно провести время на романтическом свидании.
Удачного вам дня!
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..