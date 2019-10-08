Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака

В субботу звезды советуют избегать конфликтов, заниматься домом и собой.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 12 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Звёзды советуют сегодня оставить все свои дела и отдохнуть. Будьте нежнее с близкими.

Телец

Не стоит сегодня заниматься физической работой, особенно поднятием тяжестей.

Близнецы

Вам сегодня не удастся уйти от ответственности, особенно, перед близкими людьми.

Рак

Вам может понадобиться помощь в решении бытовых проблем. Вечером ждет сюрприз.

Лев

Звезды напоминают: в чужие дела лучше не впрягаться — ничем хорошим это не закончится.

Дева

Сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры

Весы

Сегодня у Весов обострится интуиция, которая позволит им эффективно использовать сложившуюся ситуацию.

Скорпион

Одинокие Скорпионы, вечером вы получите хороший шанс встретить свою судьбу.

Стрелец

Придется пережить небольшое, но ощутимое, охлаждение в отношениях с любимым человеком.

Козерог

Вашим близким понадобится дополнительное ваше внимание и дельные советы.

Водолей

Сегодня будет решена одна из серьезных, требующих безотлагательных действий проблем

Рыбы

Вечером вы можете прекрасно провести время на романтическом свидании.

Удачного вам дня!

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