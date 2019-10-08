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На Виннитчине рыбаки поймали на крючок отрезанную ногу: открылись жуткие подробности
В Ладыжине Винницкой области подростки поймали на удочку… человеческую ногу в целлофановом пакете. Инцидент произошел 5 октября на водоеме в районе местного «Водного клуба». Ранее в Кировоградской области 73-летний мужчина сам отрезал ногу своей жене и она скончалась.
Как сообщает местный ресурс 33 канал, шокированные дети тут же отнесли находку родителям, а те обратились в полицию. Там и установили, что женскую ногу ампутировали профессионально.
Опрошенные медики признали, что недавно сделали операцию по ампутации ноги 84-летней пациентке.
Ампутированную конечность отдали родственникам больной, так как в Ладыжине отсутствует крематорий. А те просто выбросили «мусор» в районе водоема.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о жуткой истории на Сумщине, где 62-летний мужчина сам отрезал себе ногу. Конечность, которая начала гнить из-за гангрены, мужчина отрезал кухонным ножом, после чего его сожительница выбросила ногу на улицу. Об этом инциденте стало известно после того, как сгнившую ступню нашла соседская собака. В местных СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчина сам отрезал себе ногу якобы из-за того, что у него не было денег на лечение в больнице. «ФАКТЫ» выясняли, так ли это на самом деле, и что по этому поводу говорят сами врачи.
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