Происшествия

В Сумской области произошел шокирующий случай: 62-летний мужчина сам отрезал себе ногу. Конечность, которая начала гнить из-за гангрены, мужчина отрезал кухонным ножом, после чего его сожительница выбросила ногу на улицу. Об этом инциденте стало известно после того, как сгнившую ступню нашла соседская собака. В местных СМИ и соцсетях появилась информация, что мужчина сам отрезал себе ногу якобы из-за того, что у него не было денег на лечение в больнице. «ФАКТЫ» выясняли, так ли это на самом деле, и что по этому поводу говорят сами врачи.

Когда несколько дней назад собака нашла на улице сгнившую человеческую ногу, местные жители вызвали полицию. Опергруппа прочесывала окрестности в поисках тела — полицейские искали труп.

- Возникли подозрения, что неподалеку может быть тело, — рассказал начальник Ахтырского отделения полиции Руслан Кладько. - Мы прочесали всю близлежащую территорию, проверяли мусорки, заброшенные помещения. Но тело так и не нашли.

Сгнившую ногу первой обнаружила пенсионерка Ирина. Собака принесла конечность в ее двор.

- Я сначала не поняла, что это, — рассказала пожилая женщина «ФАКТАМ». — Увидела, что собака держит в зубах что-то черное. Собака начала обгладывать свою находку. Я присмотрелась — да это же человеческая нога! Вот ступня, вот пальцы… Как же я испугалась! Подумала, что, наверное, кого-то убили и где-то рядом лежит труп. Отобрала у собаки эту ногу, накрыла ее старым ведром, а сама рассказала об этом сыну. Он уже вызвал полицию. Приехало много полицейских машин, все вокруг оградили… Такой шум начался. Тогда еще никто не знал, что человек, которому принадлежала эта нога, жив. А оказалось, это наш местный житель Володя.

В тот же день Владимира госпитализировали в Ахтырскую районную больницу. Мужчина признался, что сам отрезал себе ногу. Сделал это дома, без обезболивающего.

- У нас у всех это не укладывается в голове, — рассказала «ФАКТАМ» соседка мужчины, попросившая не называть ее имени. — До сих пор не понятно, как он мог сделать это сам. Володя сказал, что перед тем, как резать ногу, немного выпил. Там пошла гангрена, нога была вся черная. Она у него гнила несколько месяцев. Знаю, что в прошлом году он обращался к районным врачам. Тогда все еще не было так запущено. Володе нужно было лечиться, но он быстро вернулся из больницы. Сказал, что лечиться ему не за что. Мол, лекарства дорогие, а денег взять негде.

На самом деле Володя абсолютно нормальный человек. Он не пьяница. Мог когда-никогда выпить сто грамм, но никогда не напивался. Он раньше работал водителем. Потом вышел на пенсию. Но на пенсию ведь не проживешь, поэтому вынужден был искать подработку. Потом случилась беда — Володя напоролся ногой на гвоздь. Рана была серьезной — возможно, пошло заражение. А еще у него, насколько я знаю, были проблемы с венами и сосудами… Последние несколько месяцев он не мог ходить. Это страшные боли, он ужасно мучился. Почему они в этот раз не повезли его в больницу, честно говоря, не знаю. Татьяна (так зовут женщину, которая сейчас живет с Володей) говорила, что это бесполезно — дескать, все равно нет денег ни на лечение, ни на операцию. О какой именно сумме шла речь, я не знаю.

Как бы там ни было, мне Володю очень жаль. Он хороший человек. И жена у него была хорошая. Она уже умерла. За несколько месяцев сгорела от рака. А теперь вот у него самого такая беда…

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Сам Владимир от комментариев журналистам отказывается. Чтобы прояснить ситуацию, «ФАКТЫ» обратились за комментарием в Ахтырскую районную больницу.

Заведующий хирургическим отделением Виталий Стеценко говорит, что в лечении пациенту никто не отказывал и денег за необходимую ему операцию никто не требовал.

- Этот пациент был у нас дважды, — рассказал «ФАКТАМ» Виталий Стеценко. — Первый раз он поступил в прошлом году с заболеванием сосудов нижних конечностей. Тогда болезнь еще не была настолько запущена. Сначала он лег в больницу, но через девять дней родственники забрали его под расписку. Хотя ему необходимо было лечение, и мы не раз об этом говорили. Но заставить его остаться в больнице мы не могли.

А второй раз он поступил к нам по «скорой» после того, как сам отрезал себе ступню. Его привезли уже без этой ступни. Все это время он не лечился, и у него развилась сухая гангрена стопы и нижней трети голени. Мужчина рассказал, что 18 марта он сам отрезал конечность кухонным ножом. Эта часть ноги уже сгнила и, очевидно, сама начала отпадать. Ступню они выбросили, но потом сожительница испугалась за его жизнь и все же вызвала «скорую». Мы тут же его обследовали и сказали, что необходимо лечение. В таких случаях ногу ампутируют выше, в пределах здоровых тканей. Необходимо санирование. Но на следующий же день, 19 марта, мужчина написал отказ от лечения, и сожительница забрала его домой без объяснения причин. Хотя ему нужна была медицинская помощь! Но повторюсь: мы не можем заставить человека лечиться, если он сам этого не хочет. Никто не будет насильно удерживать его в больнице.

— Сожительница Владимира говорила соседям, что они не стали продолжать лечение из-за того, что у них не было денег. Действительно ли для этого нужны были деньги и о какой сумме шла речь?

- В его случае операция — это первая помощь, которая положена ему бесплатно. Никто ничего не говорил о деньгах, ему не нужно было платить. Операция, пребывание в больнице — все это бесплатно. Предоставить все необходимые медикаменты мы бы ему не смогли, у нас нет такого обеспечения. Кое-что из лекарств пришлось бы покупать. Но в медицинской помощи ему никто не отказывал. Почему родственники забрали его из больницы, я не понимаю. Им не раз говорили, что этому человеку нужна медицинская помощь. И если бы лечение начали еще в прошлом году, таких страшных последствий удалось бы избежать.

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Журналистам телеканала «112 Украина» удалось пообщаться с сожительницей Владимира Татьяной. На вопрос о том, почему за последние несколько месяцев, пока у мужчины гнила нога, они ни разу не обратились в больницу, женщина сказала:

— У нас не было денег.

- Из-за того, что у вас не было денег, его выгнали из больницы?

— Почему выгнали? Нет, никто не выгонял. Мы сами забрали его домой. Какая нужна была сумма? А я и не знаю, сколько там надо. Но денег у нас не было.

После резонанса в местной прессе и соцсетях Владимир все же дал согласие на госпитализацию. На Facebook-странице местного издания «Роксолана Макси» появилось сообщение, что весь курс лечения для мужчины будет бесплатным.

Ранее ФАКТЫ" рассказывали о похожем случае в Кировоградской области, где 73-летний мужчина сам отрезал ногу своей жене. Через десять дней его супруга" скончалась. Также «ФАКТЫ» рассказывали о шокирующем случае в Николаевской области, где вывих ноги для женщины закончился ампутацией.

Фото в заголовке — Facebook «Роксолана Макси»

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