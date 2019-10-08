- 18:25 В Харькове на улице у мужчины отобрали миллион, введен план "Перехват"
- 18:09 Праздник украинской тыквы «ГарбузFest»: в Пирогово гостей ждут забавы и вкусные традиции
- 17:52 Разведение войск на Донбассе: ВСУ покинут территорию, которую отвоевали за три года
- 17:51 Названа официальная причина смерти актера Дмитрия Марьянова
- 17:33 Инцидент в Керченском проливе: командующий ВМС Украины рассказал, как Россия обманула Международный трибунал
- 17:05 На Житомирщине случайные прохожие спасли упавшего в реку ребенка: момент попал на видео
- 17:04 ГБР просят завести дело на Зеленского из-за скандальной фразы в разговоре с Трампом
- 16:35 Знаменитый голливудский актер изобразил в карикатуре скандал вокруг Трампа и Зеленского
- 16:29 На Виннитчине рыбаки поймали на крючок отрезанную ногу: открылись жуткие подробности
- 16:28 Нашлась и сделала заявление: Наталья Бочкарева заинтриговала сеть
- 16:16 Гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака
- 16:04 В ночь на 9 октября украинцы увидят один из самых зрелищных звездопадов
Праздник украинской тыквы «ГарбузFest»: в Пирогово гостей ждут забавы и вкусные традиции
Насколько полезны, вкусны и прекрасны на вид украинские тыквы, каждый может узнать на первом международном фестивале «ГарбузFest», который пройдет в Национальном музее архитектуры и быта Украины.
Как сообщили в Пирогово, в музее под открытым небом гости окунутся в «тыквенный мир»: подготовлена разнообразная программа. Организаторы обещают много интересного для детей, взрослых и семейного отдыха (забавы, соревнования красавиц и мужские состязания), пригласят на праздник и мастеров народных ремесел.
Откроется фестиваль 12 октября в 13:00. На центральной сцене музея пройдут конкурсы, выступления народных и современных коллективов, игры и танцы. В 12:00 откроются дегустационные зоны, где будет немало вкусностей из тыквы: сок, варенье, мед, цукаты, гарбузовая каша.
Читайте также: В Украине вырастили рекордную тыкву весом 76 килограммов (фото)
В детском уголке пройдут тематические мастер-классы, соревнования с тыквами, гарбуз-сумо, конкурсы рисунков. А на «взрослой» площадке будут определять самых выносливых по перетягиванию каната, подтягиванию на перекладинах, в других испытаниях. Откроется и ярмарка разнообразной тыквенной продукции, фотозоны с тыквами и даже с гарбузовой елкой. С 14:00 можно заглянуть в мини-зоопарк и посетить выставку техники.
Оказывается, насчитывается около пяти тысяч носителей фамилии Гарбуз, хотя она даже не входит в число самых распространенных в Украине. Национальный музей народного архитектуры и быта Украины приглашает всех Гарбузов — однофамильцев фестиваля — в #МузейПростоНебаКиїв на #ГарбузFest. При документальном подтверждении фамилии каждому полагается подарок.
К тыквенной теме причастны Международная ассоциация гречки и Объединение аграриев, сплотившие тех, кто заботится о здоровом питании украинцев, сохранении истории и культуры, природных экосистем, поддерживает органическое земледелие и контроль над севооборотом, борется за урожайность украинских черноземов, выступает против ГМО-продукции.
Напомним, что в августе в Пирогово прошел первый международный фестиваль «ГречкаFest-2019».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4 октября в Киеве открылась традиционная осенняя выставка хризантем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!