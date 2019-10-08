Праздник украинской тыквы «ГарбузFest»: в Пирогово гостей ждут забавы и вкусные традиции

Украина

Насколько полезны, вкусны и прекрасны на вид украинские тыквы, каждый может узнать на первом международном фестивале «ГарбузFest», который пройдет в Национальном музее архитектуры и быта Украины.

Как сообщили в Пирогово, в музее под открытым небом гости окунутся в «тыквенный мир»: подготовлена разнообразная программа. Организаторы обещают много интересного для детей, взрослых и семейного отдыха (забавы, соревнования красавиц и мужские состязания), пригласят на праздник и мастеров народных ремесел.

Откроется фестиваль 12 октября в 13:00. На центральной сцене музея пройдут конкурсы, выступления народных и современных коллективов, игры и танцы. В 12:00 откроются дегустационные зоны, где будет немало вкусностей из тыквы: сок, варенье, мед, цукаты, гарбузовая каша.

В детском уголке пройдут тематические мастер-классы, соревнования с тыквами, гарбуз-сумо, конкурсы рисунков. А на «взрослой» площадке будут определять самых выносливых по перетягиванию каната, подтягиванию на перекладинах, в других испытаниях. Откроется и ярмарка разнообразной тыквенной продукции, фотозоны с тыквами и даже с гарбузовой елкой. С 14:00 можно заглянуть в мини-зоопарк и посетить выставку техники.

Оказывается, насчитывается около пяти тысяч носителей фамилии Гарбуз, хотя она даже не входит в число самых распространенных в Украине. Национальный музей народного архитектуры и быта Украины приглашает всех Гарбузов — однофамильцев фестиваля — в #МузейПростоНебаКиїв на #ГарбузFest. При документальном подтверждении фамилии каждому полагается подарок.

К тыквенной теме причастны Международная ассоциация гречки и Объединение аграриев, сплотившие тех, кто заботится о здоровом питании украинцев, сохранении истории и культуры, природных экосистем, поддерживает органическое земледелие и контроль над севооборотом, борется за урожайность украинских черноземов, выступает против ГМО-продукции.

Напомним, что в августе в Пирогово прошел первый международный фестиваль «ГречкаFest-2019».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 4 октября в Киеве открылась традиционная осенняя выставка хризантем.



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