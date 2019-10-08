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В Харькове на улице у мужчины отобрали миллион, введен план "Перехват" (фото, видео)
В центре Харькова неизвестные отобрали миллион гривен у сотрудника туристического агентства «Романтик-Тревел». Иницидент произошел в центре города, в переулке Троицкий, 8 октября. Напомним, в сентябре аналогичное ЧП произошло в Николаеве, где миллион похитили из машины бизнесмена.
Как сообщили в полиции, злоумышленники, угрожая ножом 30-летнему мужчине, завладели его сумкой с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Toyota Camry белого цвета, государственный номер АІ 1527 СІ.
В полиции объявили «План «Перехват».
В сети появилось видео с места инцидента. Его авторы утверждают, что грабителей заинтересовал принадлежащий агентству черный Volkswagen Touare, в котором, очевидно, и перевозили средства.
На месте происшествия
В пер. Троицком, 15 грабанули турагентство «Романтик-Тревел»— Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 8 октября 2019 г.
Очевидцы сообщают, что черный Volkswagen Touareg принадлежит агенству и в нем перевозили 1 млн грн. Как именно произошёл налет пока не ясно. Рядом стоит подбитый Range Rover Sport.
По городу объявлен план перехват. pic.twitter.com/iGtMsx6Xy3
Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Ивано-Франковске у валютчика отобрали сумку с 800 тысячами гривен. А в Житомире бандиты не побоялись напасть на правоохранителей, перевозивших денежные средства.
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