24.71 / 25.08 27.03 / 27.55
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове на улице у мужчины отобрали миллион, введен план "Перехват" (фото, видео)

18:25 8 октября 2019 284
План «Перехват»
Инф. «ФАКТОВ»

В центре Харькова неизвестные отобрали миллион гривен у сотрудника туристического агентства «Романтик-Тревел». Иницидент произошел в центре города, в переулке Троицкий, 8 октября. Напомним, в сентябре аналогичное ЧП произошло в Николаеве, где миллион похитили из машины бизнесмена.

Как сообщили в полиции, злоумышленники, угрожая ножом 30-летнему мужчине, завладели его сумкой с деньгами, после чего скрылись на автомобиле Toyota Camry белого цвета, государственный номер АІ 1527 СІ.

В полиции объявили «План «Перехват».

В сети появилось видео с места инцидента. Его авторы утверждают, что грабителей заинтересовал принадлежащий агентству черный Volkswagen Touare, в котором, очевидно, и перевозили средства.

На месте происшествия

Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Ивано-Франковске у валютчика отобрали сумку с 800 тысячами гривен. А в Житомире бандиты не побоялись напасть на правоохранителей, перевозивших денежные средства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер