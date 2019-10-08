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Чего ждать в этот понедельник: гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака
Понедельник, 14 октября, — день хороший и праздничный, но есть и не очень хорошие прогнозы.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Сегодня стоит брать на себя инициативу и принимать ответственные решения.
Телец
Тельцы могут столкнуться с серьезными последствиями недобросовестных действий окружающих.
Близнецы
Сегодня вы будете отличаться поразительной сдержанностью и вас вряд ли что-то выведет из себя.
Рак
Сегодня неудачное время для предпринимательской и торговой деятельности, а также для проведения энергозатратных проектов.
Лев
Сегодня не стоит менять ритм жизни слишком кардинально и совершать поступки, не свойственные вашему характеру.
Дева
У вас благополучное положение с деньгами, но вкладывать их во что-либо не желательно.
Весы
Обновите сегодня гардероб, также будет очень уместна покупка крупной бытовой техники.
Скорпион
Звезды советуют организовать для избранника сюрприз, который может плавно перейти в прекрасный ужин при свечах.
Стрелец
Возможно расставание с любимым человеком, но вы же готовы к этому.
Козерог
Постарайтесь сегодня ни у кого ничего не просить. Вечером отправляйтесь в кино.
Водолей
Постарайтесь уделить время полноценному отдыху, обратите внимание на самочувствие.
Рыбы
Сегодня следует быть максимально осторожными. Возможны травмы, падения и переломы конечностей.
Удачного вам дня!
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