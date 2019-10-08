Стиль жизни

Чего ждать в этот понедельник: гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 14 октября, — день хороший и праздничный, но есть и не очень хорошие прогнозы.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня стоит брать на себя инициативу и принимать ответственные решения.

Телец

Тельцы могут столкнуться с серьезными последствиями недобросовестных действий окружающих.

Близнецы

Сегодня вы будете отличаться поразительной сдержанностью и вас вряд ли что-то выведет из себя.

Рак

Сегодня неудачное время для предпринимательской и торговой деятельности, а также для проведения энергозатратных проектов.

Лев

Сегодня не стоит менять ритм жизни слишком кардинально и совершать поступки, не свойственные вашему характеру.

Дева

У вас благополучное положение с деньгами, но вкладывать их во что-либо не желательно.

Весы

Обновите сегодня гардероб, также будет очень уместна покупка крупной бытовой техники.

Скорпион

Звезды советуют организовать для избранника сюрприз, который может плавно перейти в прекрасный ужин при свечах.

Стрелец

Возможно расставание с любимым человеком, но вы же готовы к этому.

Козерог

Постарайтесь сегодня ни у кого ничего не просить. Вечером отправляйтесь в кино.

Водолей

Постарайтесь уделить время полноценному отдыху, обратите внимание на самочувствие.

Рыбы

Сегодня следует быть максимально осторожными. Возможны травмы, падения и переломы конечностей.

Удачного вам дня!

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