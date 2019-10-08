И снится рокот космодрома: в Одесской мэрии тоже хотят осваивать космос

Украина

Ошеломляющее заявление сделали в ходе аппаратного совещания руководители Одесского горсовета: в городе будет создан ни много ни мало… космодром.

Депутат Алексей Еремица поинтересовался достоверностью появившейся информации о космических инициативах мэрии: «Строительство космопорта — это была шутка, как говорят в Одессе, или это правда? Если правда, то где и за какие деньги это может появиться?»

Вице-мэр Павел Вугельман ответил, что это вовсе не шутка. Дескать, Верховная Рада 2 октября приняла закон о снятии всех ограничений на ведение деятельности, связанной с испытаниями и производством в космической отрасли. Это в первую очередь касается заводов «Южмаш» и КБ «Южное», однако и Одесса не намерена «пасти задних».

«Мировой космический рынок оценивается в 250−300 млрд долларов. В Одессе есть развитый IT-сектор, который может начать работать на космическую промышленность, не только отечественную, но и зарубежную», — отметил вице-мэр. При этом Вугельман вспомнил связанных с Одессой основоположников отечественной и мировой космонавтики академиков Валентина Глушко и Сергея Королева.

Своего зама поддержал и мэр Геннадий Труханов, заметив, что в свое время никто не верил, что над Одессой будут летать самолеты, однако знаменитый одессит Сергей Уточкин доказал, что авиация — это реальность.

Затем Вугельман рассказал о планирующемся создании многопрофильного центра, который будет разрабатывать ПО и заниматься испытаниями. В программу включат один из одесских технологических университетов. Также вице-мэр анонсировал проведение в Одессе первой международной космической конференции, которая, по его словам, состоится уже в ноябре и в ней примут участие делегации из многих стран мира.

Следует заметить, что депутат задал вопрос неслучайно. Накануне, в ходе 4-го международного инвестиционного бизнес-форума Odesa 225T Investment Promotion Forum, Павел Вугельман анонсировал принятие Украиной космической программы, что может стать началом больших свершений. Он заявил, что «уже сейчас нашему городу следует готовиться принять в них участие, а именно зарезервировать свободные площади на территории Одессы под строительство космодрома».

«Раньше такие слова могли бы казаться фантастикой, но сегодня уже нет. И если мы привыкли называть Одессу морскими воротами Украины, то мы верим, что в будущем она станет и космическими воротами», — сказал вице-мэр, чем вызвал неприкрытые улыбки на устах присутствовавших.

Правда, космонавтов в Одессе уже нет (одесситы — герои космоса Георгий Шонин и Георгий Добровольский, к сожалению, ушли в мир иной). Но специалисты говорят, что сама идея строительства космодрома на юге страны вынашивалась давно.

«Однако одно дело идея и совсем иное — ее воплощение, реализация на практике. Тем более никак не в пределах города либо в пригороде. Поэтому вообще неясно, почему этим занялись в горсовете. Неужто скоро местные выборы?..» — прокомментировал доктор технических наук, пожелавший сохранить инкогнито.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина планирует строить собственный космодром. О перспективах нашей страны в космической индустрии в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал известный космоблогер Валентин Гаденов.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter